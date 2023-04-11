سيول وأمطار غزيرة تقطع طرقا جنوب الأردن
شهدت محافظات ومدن جنوب الأردن، مساء الإثنين، أمطارا غزيرة أدت إلى تشكل السيول وقطع بعض الطرق، خصوصا في محافظة معان.
ونشرت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تشكل السيول جراء الأمطار الغزيرة؛ وذلك نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على البلاد، والتي من المتوقع أن تستمر خلال اليومين المقبلين.
ووفق موقع "طقس العرب" المختص بالتنبؤات الجوية، فقد أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان السد في محافظة معان؛ ما أدى إلى قطع الطريق الرئيسي الواصل ما بين قرى النعيمات ومدينة معان.
وشهدت مدينة معان أمطارا غزيرة خلال فترة الإفطار؛ ما أدى إلى تشكل السيول، فيما جاءت هذه الأمطار إثر حالة عدم استقرار جوي تأثرت بها عدد من دول المنطقة من بينها الأردن.
من جهته، أعلن محافظ العقبة (جنوب الأردن) أنّ الجهات المعنية أغلقت طريق وادي عربة بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وجددت مديرية الأمن العام في الأردن، تحذيرها بضرورة مواصلة أخذ الحيطة والحذر خلال الساعات المقبلة في ظل توقعات استمرار حالة عدم الاستقرار وغزارة الأمطار، خاصة جنوب وشرق الأردن.
وحذرت المديرية في بيانها "من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الغبار، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار"، لافتة إلى ضرورة التأني أثناء القيادة.
ونبهت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ولضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وعدم المغامرة بقطعها.