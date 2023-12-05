احتجاز الكربون.. كيف يكافح التغير المناخي‎؟

عملية احتجاز الكربون

احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه هو عملية تستخدم لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) من المصدر، وتخزينها في باطن الأرض، حيث يمكن إبقاؤها خارج الغلاف الجوي؛ وهذا الأمر لديه القدرة على جعل عمليات انبعاث الكربون هي نفسها محايدة.

ويتوقع سيناريو التنمية المستدامة التابع لوكالة الطاقة الدولية (IEA) أن تلعب تكنولوجيا احتجاز الكربون دوراً مهماً في تحول الطاقة مستقبلاً، وخاصة في الصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها.

وتربط عملية احتجاز ثاني أكسيد الكربون بالتقاطه وفصله عن الغازات المتدفقة أو الهواء. وتعد الأطر العضوية المعدنية فئة واعدة من المواد شديدة الامتصاص للكربون؛ ما يتيح التقاطه بكفاءة.

وتتضمن عملية احتجاز الكربون ثلاث خطوات رئيسة:

احتجاز ثاني أكسيد الكربون

يتم عزل ثاني أكسيد الكربون (CO2) من الغازات الأخرى المتولدة في العمليات الصناعية، مثل تلك الموجودة في الفحم، أو محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي، أو مصانع الصلب، أو مصانع الأسمنت.

النقل

يتم ضغط ثاني أكسيد الكربون المحتجز ونقله عبر خطوط الأنابيب أو النقل البري أو السفن إلى موقع تخزين محدد.

التخزين

بعد ذلك، يتم حقن ثاني أكسيد الكربون في أعماق التكوينات الصخرية تحت الأرض لتخزينه بشكل آمن على المدى الطويل.