طوارئ وإجلاء 25 ألفا من سكان ألبرتا الكندية جراء حرائق غابات

أعلنت مقاطعة ألبرتا في غرب كندا حالة الطوارئ السبت بعد اندلاع نحو مئة حريق في غابات هناك، ما أدى إلى مغادرة حوالي 25 ألف من السكان منازلهم، في وضع "غير مسبوق"، حسبما أعلنت رئيسة وزراء المقاطعة.

وطلبت السلطات من آلاف السكان الآخرين الاستعداد للمغادرة في أي وقت. وسُجّل ما مجموعه 110 حرائق، أججتها رياح قوية ثلثها خارج عن السيطرة.

وقالت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث في مؤتمر صحفي: "أعلنا حالة طوارئ في المقاطعة للحفاظ على أمن وصحة وسلامة سكان ألبرتا".

وأوضحت سميث أن هذه المقاطعة الكندية وهي إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، "شهدت ربيعًا حارًا وجافًا، وبوجود العديد من الغابات الصغيرة، لا يتطلب الأمر سوى بضع شرارات لبدء حرائق مخيفة حقاً".

وأضافت أن كل هذه العوامل مجتمعة "أدت إلى وضع غير مسبوق تواجهه مقاطعتنا اليوم".

وأفادت بأن نحو 122 ألف هكتار من الأراضي احترقت وتم إخلاء 20 بلدة.