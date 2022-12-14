حريق "معقَّد جدًا" في الأرجنتين يستعر منذ 13 يومًا

ما زال حريق غابات اندلع في "تييرا ديل فويغو" جنوب الأرجنتين، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، مستعرًا، وقد دمّر 7000 هكتار من الأراضي، وفق ما أفادت السلطات الثلاثاء.

وتقع بؤرة الحريق داخل محمية "كورازون دو لا إيسلا" الطبيعية، وهي منطقة خضراء غير مسكونة على بعد 3000 كيلومتر جنوب "بوينس آيرس"، وتضم أنواعًا من أشجار محلية يزيد علوها على 40 مترًا.

وقال غوستافو ميليلا حاكم مقاطعة "تييرا ديل فويغو"، خلال مؤتمر صحفي: "إنه حريق معقّد جدًا في مكان يصعب الوصول إليه وحيث يتغيّر اتجاه الرياح باستمرار، ودمّر 7 آلاف هكتار".