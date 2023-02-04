محمد بن زايد: التزام الإمارات بحماية البيئة راسخ ومستمر وفاعل
أعلن رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، أن التزام بلاده بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة "راسخ ومستمر وفاعل".
وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تزامنًا مع (عام الاستدامة) واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف حول المناخ (COP28)، نحتفي، اليوم، بيوم البيئة الوطني".
وأضاف: "التزام دولة الإمارات بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة.. راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية".
وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" هذا العام، إذ سيعقد في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر.
وستقيّم الدول في "كوب28" رسميًا ما تحقق من تقدم نحو هدف اتفاق باريس الخاص بتقييد ارتفاع حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية، وحجم التقليص الأسرع بكثير للانبعاثات اللازم لبلوغ هذا الهدف.