محمد بن زايد: التزام الإمارات بحماية البيئة راسخ ومستمر وفاعل

أعلن رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، أن التزام بلاده بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة "راسخ ومستمر وفاعل".

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تزامنًا مع (عام الاستدامة) واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف حول المناخ (COP28)، نحتفي، اليوم، بيوم البيئة الوطني".