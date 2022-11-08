غوتيريش: على الشركات وقف "التمويه السام" بشأن الحياد الكربوني

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى وقف "التمويه السام" الصادر عن شركات ومستثمرين يقومون بوعود "زائفة" بشأن الحياد الكربوني.

وقال غوتيريش مرحباً بتقرير لخبراء في الأمم المتحدة عن الحياد الكربوني، إن "محاولة التمويه هذه قد تُسقط العالم في الهاوية المناخية. يجب وقف هذا الاحتيال السام".

وفي السياق ذاته، أكد تقرير لمجموعة خبراء من الأمم المتحدة، أن وعود الحياد الكربوني التي تقطعها شركات ومستثمرون "لا تتماشى" مع استثمارات جديدة في مصادر الطاقة الأحفورية.

وأوضحت المجموعة التي شكلها الأمين العام لللأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "الحياد الكربوني لا يتماشى مع مواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة الأحفورية. كذلك "يُسقط قطع أشجار الغابات والنشاطات الأخرى المدمرة للبيئة" هذه الوعود.