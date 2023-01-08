فيضانات قياسية تؤدي لعزل بلدات كثيرة في غرب أستراليا

وكانت بلدة فيتزروي كروسينج التي يبلغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة من بين أكثر المناطق تضررًّا مع نقل الإمدادات جوًّا بسبب الطرق التي غمرتها مياه الفيضانات.

وقال مكتب الأرصاد الجوية اليوم الأحد، إن هطول الأمطار خفت مع تحول الإعصار السابق شرقًا إلى الإقليم الشمالي، ولكنه حذَّر من استمرار حدوث "فيضانات كبيرة محطمة للأرقام القياسية" في منطقة كيمبرلي بولاية أستراليا الغربية.

وحذرت أجهزة الطوارئ في الولاية السكان في مجتمعات صغيرة أخرى من ارتفاع منسوب المياه في المنطقة التي تشمل منتجع بروم الواقع على بعد نحو ألفي كيلومتر شمالي عاصمة الولاية بيرث.