بعد ثوران أكبر بركان نشط في العالم.. توافد الزوار لهاواي لمشاهدة الحمم

تدفق المتفرجون لإلقاء نظرة على الحمم المتدفقة من بركان ماونا لوا في هاواي، أكبر بركان نشط في العالم، الذي بدأ ثورانه هذا الأسبوع لأول مرة منذ العام 1984.

وبعد إعلان وكالة إدارة الطوارئ في هاواي، أنه لا توجد مؤشرات على أن الحمم البركانية ستهدد المناطق المأهولة بالسكان، بدأ العشرات يتوافدون يوميا، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال في ملابس النوم، بالقرب من القمة.

وبعد وصولهم يقومون بسحب مقاعد وأكياس تخييم من سياراتهم ويستقرون فيها ويشاهدون أعجوبة الطبيعة لبضع ساعات.

وبدأ الفنانون المحليون يرسمون صورا للثوران البركاني.