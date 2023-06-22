تقرير: وفاة 16 ألف شخص بسبب موجات الحر في أوروبا عام 2022
أظهر تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وخدمة التغير المناخي الأوروبية، أن موجات الحر العالية في صيف 2022، تسببت بوفاة 16305 أشخاص بجميع أنحاء أوروبا.
وبحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، فقد "تسببت درجات الحرارة المرتفعة بمقتل هؤلاء الضحايا كنتيجة حتمية للاحتباس الحراري الذي يسببه الإنسان".
وأضافت، أن درجات الحرارة ترتفع أيضًا نتيجة للظواهر الجوية المتفرقة الأخرى (الحرائق والفيضانات والانهيارات الأرضية والعواصف)، كما تأثر ما لا يقل عن 156 ألف شخص بتداعيات الأحوال الجوية والهيدرولوجية التي حلَّت على أوروبا عام 2022.
ونشرت الخدمة الأوروبية المعنية بتغير المناخ "كوبرنيكوس"، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها الحالي، تحديثًا لدراسة سابقة نشرت في نيسان/ أبريل 2023، تشير إلى أن الوفيات الزائدة والمرتبطة بموجات الحر في أوروبا أكثر من نصف إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالظواهر المناخية المتفرقة في العالم في العام ذاته.
المصدر: صحيفة ليبراسيون