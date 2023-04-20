التغير المناخي يضرب أوروبا.. أنهار جافة وحرائق وموجات حر قياسية

وترتفع درجة حرارة العالم بسبب تراكم غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري، خاصة ثاني أكسيد الكربون والميثان الذي وصل تركيزه، العام الماضي، إلى أعلى مستوى تسجّله الأقمار الاصطناعية، وفقًا لبيانات خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لمراقبة تغير المناخ.

وجاء في تقريرها السنوي، أن السنوات الثماني الماضية كانت الأكثر حرًا على الإطلاق، مؤكدة البيانات الأولية التي نشرت في كانون الثاني/ يناير.

من جهتها، شهدت أوروبا حيث ترتفع درجة الحرارة أسرع مرتين من المتوسط العالمي، أكثر مواسم الصيف حرًا على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1950.

وارتفعت حرارة القارة 2.2 درجة مئوية منذ حقبة ما قبل الثورة الصناعية، مقارنة بـ 1.2 درجة مئوية في سائر أنحاء العالم.

وقال مدير خدمة "كوبرنيكوس كارلو بوونتمبو" خلال مؤتمر صحفي: "يضيء التقرير على اتجاهات مقلقة، فما زال العام 2022 عامًا قياسيًا من حيث تركيزات غازات الدفيئة، ودرجات الحرارة القصوى، وحرائق الغابات، ونقص المتساقطات، وكلها لديها آثار ملحوظة على الأنظمة البيئية والمجتمعات في كل أنحاء القارة".