زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة في الفلبين

وتشهد الفلبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على "حزام النار"، وهو قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.

ويجري الدفاع المدني الفلبيني بانتظام تدريبات تحاكي سيناريو الزلزال.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022 ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة مدينة دولوريس الجبلية في مقاطعة أبرا (شمالا)، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص وتسبب في أضرار وانقطاع الكهرباء في معظم المنطقة.

وفي تموز/ يوليو 2022 تسبب زلزال بقوة 7 درجات في مقاطعة أبرا الجبلية بانزلاقات للتربة وتصدعات في الأرض، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة المئات.