ذوبانه يهدد بـ "ابتلاع" مدن.. تقنية لمراقبة أخطر نهر جليدي في العالم

وقال تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي، إنه في مسعى لمواجهة احتمال ذوبان نهر "ثويتس" الملقّب بـ "النهر الجليدي لنهاية العالم"، طور الباحثون ذكاء اصطناعيا قادرا على التنبؤ بتطوّر وضع هذا النهر والوقت المحتمل لذوبانه.

وأوضح التقرير، أنّ الجليد يذوب في جميع أنحاء العالم بمعدل متزايد، وتسمح بيانات الأقمار الصناعية الدقيقة للغاية للباحثين الآن، بتقييم حجم الجليد المفقود على مر السنين.

وأشار إلى أنه بين عامي 1995 و2017 تم فقدان حوالي 28 تريليون طن من الجليد في جميع أنحاء الكوكب.

وبحسب التقرير، فقد تم رسم خريطة هذا الصيف من قبل الباحثين، الذين اكتشفوا أنّ النهر الجليدي الواقع في القارة القطبية الجنوبية يذوب ويتراجع بشكل أسرع من المتوقع.

وحذّر الباحثون، من العواقب التي قد تترتب عن ذوبان هذا النهر المسمى "نهر ثويتس" الجليدي.

ويبلغ عرض النهر 120 كيلومترا وطوله 600 كيلومتر، وسيؤدي ذوبانه الكلي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بما لا يقل عن 60 سنتيمترا، وهو ما يكفي لابتلاع العديد من المدن الساحلية.