وسط مخاوف أزمة التدفئة.. بريطانيا تحذّر من موجة برد قاسية

كما توقع المكتب هطول الثلوج في مناطق واسعة من شمال مقاطعة اسكتلندا، وغير مستبعد أن يعمَّ هطول الثلوج وتشكل الصقيع أغلب مناطق المملكة المتحدة في ظل الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

ومن جانبها، أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) تحذيرًا من الطقس البارد في إنجلترا، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى -10 درجة مئوية في بعض الأماكن مع احتمال هطول أمطار شتوية وثلوج.

وقد تؤدي الظروف القاسية، التي تسببها الكتلة الشديدة البرودة المنحدرة من القطب الشمالي والمتوقع أن تبدأ مساء الأربعاء وتستمر حتى يوم الاثنين 12 ديسمبر، إلى اضطراب وزيادة المخاطر الصحية على الأشخاص المعرضين للخطر، بحسب ما ذكرته "الجاردين".