قبرص تعاقب مزارعاً تسبب بأضخم وأسوأ حريق غابات في البلاد

قررت محكمة جنائية في قبرص الحكم بالسجن 8 سنوات على مزارع تسبب بما وصفته "أكبر وأسوأ" حريق غابات في تاريخ الجزيرة.

وأودى الحريق بحياة أربعة عمال يحملون الجنسية المصرية، وأسفر عن أضرار تجاوزت قيمتها 15 مليون يورو.

وأدين المزارع (69 عاما) من قبل المحكمة الجنائية بتهمة إشعال النار "بشكل خبيث ومتهور"، وذلك أثناء محاولته حرق "كومة قش".

لكن الحريق سرعان ما توسع وأتى على مساحات كبيرة؛ بسبب قوة الرياح ودرجة الحرارة التي تجاوزت 40 مئوية.

القرار القضائي الصادر من قبل هيئة المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، جاء إثر "لا مبالاة" أظهرها المزارع بعد إشعاله النار، حيث غادر المكان ولم يبلغ السلطات إلا حين وصوله إلى أحد المقاهي.

وفي الوقت الذي كانت فيه فرق الإطفاء تكافح الحريق الواسع، أشارت تقارير إلى أن المزارع كان يحتسي كوبا من القهوة، لكن هيئة المحكمة وضعت في الاعتبار سجله الجنائي النظيف بالإضافة إلى عمره، دون أن تقلل من خطورة العمل الإجرامي وضرورة حماية البيئة.