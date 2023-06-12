قبرص تعاقب مزارعاً تسبب بأضخم وأسوأ حريق غابات في البلاد
قررت محكمة جنائية في قبرص الحكم بالسجن 8 سنوات على مزارع تسبب بما وصفته "أكبر وأسوأ" حريق غابات في تاريخ الجزيرة.
وأودى الحريق بحياة أربعة عمال يحملون الجنسية المصرية، وأسفر عن أضرار تجاوزت قيمتها 15 مليون يورو.
وأدين المزارع (69 عاما) من قبل المحكمة الجنائية بتهمة إشعال النار "بشكل خبيث ومتهور"، وذلك أثناء محاولته حرق "كومة قش".
لكن الحريق سرعان ما توسع وأتى على مساحات كبيرة؛ بسبب قوة الرياح ودرجة الحرارة التي تجاوزت 40 مئوية.
القرار القضائي الصادر من قبل هيئة المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، جاء إثر "لا مبالاة" أظهرها المزارع بعد إشعاله النار، حيث غادر المكان ولم يبلغ السلطات إلا حين وصوله إلى أحد المقاهي.
وفي الوقت الذي كانت فيه فرق الإطفاء تكافح الحريق الواسع، أشارت تقارير إلى أن المزارع كان يحتسي كوبا من القهوة، لكن هيئة المحكمة وضعت في الاعتبار سجله الجنائي النظيف بالإضافة إلى عمره، دون أن تقلل من خطورة العمل الإجرامي وضرورة حماية البيئة.
وشددت هيئة المحكمة على أن "الحكم ضروري ليكون رادعا للمتسببين بحرائق الغابات"، فيما قدم الادعاء أدلة مقنعة ضد المزارع، خصوصا وأن الحريق استدعى مساعدة من إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وخلال زيارة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس لموقع الحريق، اعتبر أن القرى الواقعة في مسار الحريق تعرضت "لدمار غير مسبوق".
ونشبت النيران بمساحات كبيرة أتت على أكثر من 50 كيلومترا مربعا من الغابات والمنازل والممتلكات، فيما أسفرت عن وفاة 4 عمال مصريين تتراوح أعمارهم بين 24 و35 عامًا في قرية أودو، ودُمر أكثر من 80 منزلا، بالإضافة إلى تضرر عشرات المزارع والأنشطة التجارية الصغيرة.