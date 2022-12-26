عُثر على بعضهم في الشوارع.. مصرع 32 شخصا جراء عاصفة قوية تضرب أمريكا

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية "إن دبليو أس" في أحدث نشرة لها، إنها تتوقع تساقط بين 30 و60 سنتمترا من الثلوج ليلا.

وأكدت السلطات الأمريكية مصرع 32 شخصا في 9 ولايات بينهم 13 في مقاطعة "ايري" بولاية نيويورك التي تضم مدينة "بافالو"، حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى 3 أمتار في بعض المناطق، وعثر على بعض الضحايا في سيارات وعلى آخرين في شوارع وسط الثلوج.

ومنذ مساء الأربعاء، تضرب الولايات المتحدة عاصفة نادرة في شدتها ترافقها رياح قطبية أدت إلى تساقط ثلوج كثيفة خصوصا في منطقة البحيرات العظمى.