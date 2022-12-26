عُثر على بعضهم في الشوارع.. مصرع 32 شخصا جراء عاصفة قوية تضرب أمريكا
أودت عاصفة شتوية ترافقها رياح جليدية تجتاح وسط الولايات المتحدة وشرقها منذ أيام، بحياة أكثر من 32 شخصا وحرمت عشرات الآلاف من السكان من الكهرباء في يوم عيد الميلاد.
وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية "إن دبليو أس" في أحدث نشرة لها، إنها تتوقع تساقط بين 30 و60 سنتمترا من الثلوج ليلا.
وأكدت السلطات الأمريكية مصرع 32 شخصا في 9 ولايات بينهم 13 في مقاطعة "ايري" بولاية نيويورك التي تضم مدينة "بافالو"، حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى 3 أمتار في بعض المناطق، وعثر على بعض الضحايا في سيارات وعلى آخرين في شوارع وسط الثلوج.
ومنذ مساء الأربعاء، تضرب الولايات المتحدة عاصفة نادرة في شدتها ترافقها رياح قطبية أدت إلى تساقط ثلوج كثيفة خصوصا في منطقة البحيرات العظمى.
وقال المسؤول في مقاطعة "ايري" مارك بولونكارز: "لم يكن عيد الميلاد الذي أردناه"، معبرا عن تخوفه من ارتفاع حصيلة القتلى في منطقته.
وتحدث عن "أشخاص عالقين في سياراتهم منذ أكثر من يومين وآخرين في منازلهم بدرجات حرارة متدنية".
وفرض منع التنقل في هذه المنطقة الجمعة لكن مئات الأشخاص ما زالوا عالقين في سياراتهم.
وقال مارك بولونكارز، لشبكة "سي إن إن" إن فرق الإغاثة تنتقل من سيارة إلى أخرى لترى "ما إذا كانت هناك جثث".
"أزمة كبرى"
اعترفت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، المولودة في بافالو والتي نشرت الحرس الوطني بأنها "أزمة كبرى"، وقالت: "شهدت كل العواصف الشتوية في الأعوام الـ60 الأخيرة"، مؤكدة أن العاصفة الحالية "هي الأسوأ".
وأوضح بولونكارز أن التيار الكهربائي لن يعود بالكامل في "بافالو" حتى الاثنين، ودعا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم لأن الطرق لا تزال غير سالكة.
وقال علي لوسون (34 عاما) الذي يعيش في بافالو منذ 8 سنوات، لوكالة "فرانس برس" السبت، إن "الرياح قوية جدا" لدرجة أن الثلج يتشكل مثل "كثبان رملية"، ووصف الوضع بـ"الجنوني".
وكان أكثر من 48 ألف منزل دون كهرباء على الساحل الشرقي الأحد، حسب الموقع الإلكتروني "باور-آوتيج" الذي تحدث عن انقطاع التيار عن حوالي 150 ألف منزل في البداية.
وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية إنها تتوقع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية "بحلول منتصف الأسبوع المقبل".
وألغيت أكثر من ثلاثة آلاف رحلة جوية الأحد، تضاف إلى حوالي 3500 رحلة ألغيت السبت، و6 آلاف الجمعة، كما ذكر الموقع الإلكتروني لتتبع حركة الملاحة "فلات-أوير.كوم".
وفي مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا أدى انقلاب حافلة السبت بسبب الجليد على الأرجح إلى مقتل 4 أشخاص ونقل 53 آخرين إلى المستشفى بينهم اثنان لا يزالان في حالة حرجة، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
وحرم مئات الآلاف من الكهرباء في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك الكنديتين وألغي عدد كبير من الرحلات الجوية في المدن الكبرى وتوقفت خدمة ركاب القطارات بين تورونتو وأوتاوا.