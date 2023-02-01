ثوران بركان تحت الماء في فانواتو يثير الذعر في الأرخبيل

حذرت سلطات فانواتو، اليوم الأربعاء، السفن والطائرات بضرورة تجنب منطقة ثوران بركان تحت الماء، بعدما بدأ بقذف الرماد في عنان السماء.

وقال ريكاردو وليام من دائرة الأرصاد الجوية والمخاطر الجغرافية في الدولة الجزيرة: "نطلب من السكان المحليين الحذر من أي انفجارات قوية لأنها لا تزال مستمرة".

وتم تحديد "منطقة خطر" على امتداد 10 كيلومترات حول بركان "إيست إيبي" تحت الماء الذي يقع على بعد 68 كيلومترا من العاصمة بورت فيلا.

وبعد ورود تقارير عن رصد أبخرة فوق الموقع، أخذ البركان الغائص بقذف الرماد حتى ارتفاع 100 متر في وقت مبكر الأربعاء.

وبدأ النشاط البركاني قبل الساعة الثامنة صباحًا، الـ(21,00 ت غ الثلاثاء)، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية المحلية.

وأفاد فيليب ديك شاهد عيان بأن الارض بدأت بالاهتزاز قبل أن يظهر الدخان فوق الموقع.

وأضاف: "ثم بدأت الانفجارات.. ولا يزال هناك رائحة كبريتية كريهة في القرى المجاورة".