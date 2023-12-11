رئيس مؤتمر المناخ سلطان الجابر: "ما زال لدينا الكثير من العمل"
أكد رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الإثنين، أنه ما زال أمام مندوبي البلدان الذين يتفاوضون للتوصل إلى اتفاق قبل اختتام المؤتمر "الكثير من العمل" بعد صدور نسخة جديدة من مسودة النص.
وقال سلطان الجابر خلال مؤتمر صحافي، "نعم، حققنا تقدمًا ولكن ما زال أمامنا الكثير من العمل ... علينا أن نصل إلى نتيجة تحترم العلم وتبقي في متناول اليد هدف حد الاحترار عند 1,5 درجة مئوية".
وأضاف عشية الموعد الرسمي المقرر لاختتام المؤتمر: "ما زال علينا أن نتجاوز الكثير من الخلافات... ليس لدينا وقت نضيعه".
وقال: "تعرفون ما الذي ما زال ينبغي الاتفاق بشأنه وتعرفون أنني أريدكم أن تصلوا إلى أقصى الطموح بشأن كل المسائل، بما في ذلك الصيغة المتعلقة بالوقود الأحفوري".