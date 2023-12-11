رئيس مؤتمر المناخ سلطان الجابر: "ما زال لدينا الكثير من العمل"

أكد رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الإثنين، أنه ما زال أمام مندوبي البلدان الذين يتفاوضون للتوصل إلى اتفاق قبل اختتام المؤتمر "الكثير من العمل" بعد صدور نسخة جديدة من مسودة النص.

وقال سلطان الجابر خلال مؤتمر صحافي، "نعم، حققنا تقدمًا ولكن ما زال أمامنا الكثير من العمل ... علينا أن نصل إلى نتيجة تحترم العلم وتبقي في متناول اليد هدف حد الاحترار عند 1,5 درجة مئوية".