"إرم ميديا" تشارك في "كوب 28" لتقديم تغطية مميزة

تشارك "إرم ميديا" في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، بمدينة إكسبو دبي.

وستقدم "إرم ميديا" بمنصاتها الثلاث "إرم نيوز"، و"إرم الاقتصادية"، و"فوشيا"، تغطية إعلامية شاملة لهذا الحدث البيئي الأهم في العالم.

ويسعى فريق "إرم ميديا" لاستضافة شخصيات عالمية بارزة وفاعلة وصانعة للقرار في قطاع البيئة، وإعداد تقارير صحفية رصينة متصلة بالشأن البيئي والتغير المناخي في المنطقة والعالم، وكذلك حضور جلسات المؤتمر، والاطلاع على الاستراتيجيات البيئية لزيادة الوعي بقضايا التغير المناخي.