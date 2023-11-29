إرم ميديا تشارك في "كوب 28" لتقديم تغطية مميزة
تشارك "إرم ميديا" في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، بمدينة إكسبو دبي.
وستقدم "إرم ميديا" بمنصاتها الثلاث "إرم نيوز"، و"إرم الاقتصادية"، و"فوشيا"، تغطية إعلامية شاملة لهذا الحدث البيئي الأهم في العالم.
ويسعى فريق "إرم ميديا" لاستضافة شخصيات عالمية بارزة وفاعلة وصانعة للقرار في قطاع البيئة، وإعداد تقارير صحفية رصينة متصلة بالشأن البيئي والتغير المناخي في المنطقة والعالم، وكذلك حضور جلسات المؤتمر، والاطلاع على الاستراتيجيات البيئية لزيادة الوعي بقضايا التغير المناخي.
وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية والإنسانية، سيعمل فريق التغطية الميدانية في "إرم ميديا" طوال فترة المؤتمر، على الإسهام الحقيقي والفاعل في تعزيز الاستدامة البيئية، ونشر التوعية باتباع السلوكيات الصحيحة للحفاظ على كوكبنا.
وسبق أن خصصت منصات "إرم ميديا" مساحات بارزة وشريطاً إخبارياً رئيسياً على مواقعها الإلكترونية ونشرت مئات المقالات والتقارير والفيديوهات المميزة، واستنفرت فريق عملها داخلياً وخارجياً لتغطية شؤون المناخ وتقلباته، بعد أن أصبح التغير المناخي من القضايا البارزة المقلقة في العالم.