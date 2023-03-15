"البرلماني الدولي" يوافق على مقترح الإمارات بشأن العمل المناخي

وافقت الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين على مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة موضوع "الشراكات من أجل العمل المناخي.. تعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار معقولة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف"، وفق ما جاء في وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبحسب الوكالة، تم انتخاب ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي مقرراً لمشروع القرار، ومقرراً لمخرجات اجتماع الاتحاد البرلماني الذي سيعقد على هامش مؤتمر الأطراف كوب28.

وقالت السويدي في مداخلة الشعبة البرلمانية حول المسائل المتعلقة بمتابعة البرلمانات للنهوض بالعمل المناخي: "تعتبر قضية التغير المناخي من القضايا الصعبة والمعقدة، إلا أننا كبرلمانيين وممثلين لشعوبنا في موقع يمكننا تحقيق نتائج استثنائية من خلال أدوارنا التشريعية والرقابية، وسد الفجوة بين جميع أصحاب المصلحة".

وفي كلمتها، سلطت الضوء على 3 جوانب مهمة بالعمل المناخي في الإمارات، بالقول: "لا يخفى عليكم أن قضية المحافظة على البيئة والمناخ ليست بجديدة على الإمارات، حيث كانت حماية البيئة في صميم رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه".