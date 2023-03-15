"البرلماني الدولي" يوافق على مقترح الإمارات بشأن العمل المناخي
وافقت الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مملكة البحرين على مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة موضوع "الشراكات من أجل العمل المناخي.. تعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار معقولة، وضمان الابتكار والمسؤولية والإنصاف"، وفق ما جاء في وكالة أنباء الإمارات "وام".
وبحسب الوكالة، تم انتخاب ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي مقرراً لمشروع القرار، ومقرراً لمخرجات اجتماع الاتحاد البرلماني الذي سيعقد على هامش مؤتمر الأطراف كوب28.
وقالت السويدي في مداخلة الشعبة البرلمانية حول المسائل المتعلقة بمتابعة البرلمانات للنهوض بالعمل المناخي: "تعتبر قضية التغير المناخي من القضايا الصعبة والمعقدة، إلا أننا كبرلمانيين وممثلين لشعوبنا في موقع يمكننا تحقيق نتائج استثنائية من خلال أدوارنا التشريعية والرقابية، وسد الفجوة بين جميع أصحاب المصلحة".
وفي كلمتها، سلطت الضوء على 3 جوانب مهمة بالعمل المناخي في الإمارات، بالقول: "لا يخفى عليكم أن قضية المحافظة على البيئة والمناخ ليست بجديدة على الإمارات، حيث كانت حماية البيئة في صميم رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه".
وأضافت: "وعلى خطى الوالد المؤسس، يسير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي تعد البيئة من أهم أولوياته، وجاء إعلان سموه عام 2023 عاماً للاستدامة ليتوج مسار الإمارات التي وضعت دائماً الاستدامة في قلب خططها التنموية، لذا، كانت دولة الإمارات من أوائل دول المنطقة التي وقعت اتفاق باريس، واعتمدت استراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 ".
وأردفت: "وعلى المستوى البرلماني، عمل المجلس الوطني الاتحادي مع حكومة الإمارات في سن العديد من التشريعات اللازمة لإيجاد التوازن المناسب بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، حيث تم وضع العمل المناخي في صميم استراتيجية الإمارات التنموية".
ومضت بالقول: "وعلى المستوى المؤسسي، اتخذ المجلس الخطوات العملية للوصول إلى برلمانات خضراء من خلال توفير أحدث التقنيات والبرامج، وإلغاء استخدام الأوراق في أعمال لجانها وجلساتها، وتبني حلول توفير الطاقة باستخدام الأنظمة الذكية".
وأوضحت: "وعلى مستوى التعاون الدولي، ستستضيف الإمارات قبل نهاية هذا العام الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ونأمل أن يكون المؤتمر محطة مهمة بالنسبة للعمل المناخي، حيث سيشهد إجراء أول حصيلة عالمية (Global Stocktake) لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس".
وأضافت أن "العالم بحاجة إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 43% بحلول عام 2030، للعودة إلى المسار الصحيح لتفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".
مشيرةً إلى أن "من أبرز ملامح استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 هو استحداث منصب رائدة المناخ للشباب، حيث ستتولى معالي شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع مهمة تعزيز المشاركة الهادفة للشباب في عملية مؤتمر الأطراف".
وأفادت بأن "الإمارات تستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، واتخذنا خطوات جدية لدعم وتمويل والاستثمار في مختلف البلدان بما يتجاوز الـ140 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة".
وشددت السويدي على أن "COP28 سيكون مؤتمراً للتكاتف، ومشاركة جميع المعنيين على اختلاف توجهاتهم، ويكرس متابعة التزامات الدول والإشراف عليها، ويركز على الحلول العملية لتحقيق نتائج مستدامة".