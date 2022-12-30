السعودية تشهد يومًا ماطرًا على معظم أنحاء المملكة.. ما علاقة الاستمطار؟

شهدت العديد من المناطق السعودية، اليوم الجمعة، هطولات مطرية متوسطة وغزيرة، سيما في مدن وبلدات الغرب المطلة على البحر الأحمر، ومكة المكرمة القريبة، بما في ذلك حرمها الشريف المكتظ بالمصلين.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام المحلية وسكان من المناطق التي شهدت هطول المطر، كيف سارت الحياة في اليوم الماطر دون تسجيل أي حوادث أو خسائر، بينما يستمتع كثيرون بطقس الشتاء وأمطاره.