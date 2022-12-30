السعودية تشهد يومًا ماطرًا على معظم أنحاء المملكة.. ما علاقة الاستمطار؟
شهدت العديد من المناطق السعودية، اليوم الجمعة، هطولات مطرية متوسطة وغزيرة، سيما في مدن وبلدات الغرب المطلة على البحر الأحمر، ومكة المكرمة القريبة، بما في ذلك حرمها الشريف المكتظ بالمصلين.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام المحلية وسكان من المناطق التي شهدت هطول المطر، كيف سارت الحياة في اليوم الماطر دون تسجيل أي حوادث أو خسائر، بينما يستمتع كثيرون بطقس الشتاء وأمطاره.
لا علاقة لها بالاستمطار
ونقلت قناة "الإخبارية" الرسمية، عن محلل الطقس عقيل العقيل، قوله إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جدة، لا ترتبط بالاستمطار، حيث شهدت المحافظة الساحلية في الغرب هطولات غزيرة منذ مساء أمس الخميس، تخللها ظهر اليوم توقف مؤقت للمطر.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مناخية.
كما حذر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة الجميع من أمطار غزيرة متواصلة تتطلب أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في مكان آمن، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والجهات المهنية عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومتابعة تطورات الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة عبر المركز الوطني للأرصاد.
كما قال المركز الوطني للأرصاد عبر المتحدث باسمه، حسين القحطاني، ظهر يوم الجمعة، إن الحالة المطرية تشمل معظم مناطق المملكة ويتوقع استمرارها إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وأظهر مقطع فيديو من داخل الحرم المكي، هطول الأمطار على صحن المطاف المحيط بالكعبة المشرفة، بينما يواصل معتمرون ومصلون وزوار البقاء في المكان المفتوح، ويحرص كثير منهم على توثيق تلك اللحظات بالصور ومقاطع الفيديو.
وأعلنت أمانة مكة المكرمة، عن تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات خلال هطول الأمطار، خشية أن تتسبب الأمطار في ارتفاع منسوب مياه الأمطار لبعض شوارع العاصمة المقدسة خلال الساعات القادمة.
وفي وسط المملكة، شهدت العاصمة الرياض، هطولات غزيرة لم تؤثر على حركة السيارات، أو تنقلات السكان ونشاط الأسواق، ودون أن ترد تقارير عن تسجيل أي حوادث أو خسائر.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة، أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).
كما توقع مركز الأرصاد، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والمدينة المنورة، مع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.