أجواء نيويورك تتلبد باللون البرتقالي بسبب حرائق في كندا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ملايين الأشخاص في شمال شرق البلاد، يعانون من تلوث الهواء الشديد منذ عدة أيام وحتى اليوم الأربعاء؛ بسبب دخان الحرائق المشتعلة في كندا المجاورة، وخاصة في مدينة كيبيك.

ووصل الدخان من هناك حتى ولايتي نيويورك وكونيتيكت، وفي الوثائق المنشورة الليلة الماضية، شوهدت السماء وهي مغطاة بضباب برتقالي اللون، وسط مخاوف من استمرار تلوث الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

وحددت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، تلوث الهواء في المناطق المتضررة بأنه "غير صحي"، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، ولكن في بعض مناطق نيويورك وبنسلفانيا، تم تصنيف تلوث الهواء على أنه 200 على مؤشر AQI ، ما يعني أنه "غير صحي للغاية".