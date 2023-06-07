أجواء نيويورك تتلبد باللون البرتقالي بسبب حرائق في كندا
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ملايين الأشخاص في شمال شرق البلاد، يعانون من تلوث الهواء الشديد منذ عدة أيام وحتى اليوم الأربعاء؛ بسبب دخان الحرائق المشتعلة في كندا المجاورة، وخاصة في مدينة كيبيك.
ووصل الدخان من هناك حتى ولايتي نيويورك وكونيتيكت، وفي الوثائق المنشورة الليلة الماضية، شوهدت السماء وهي مغطاة بضباب برتقالي اللون، وسط مخاوف من استمرار تلوث الهواء في شمال شرق الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
وحددت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، تلوث الهواء في المناطق المتضررة بأنه "غير صحي"، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، ولكن في بعض مناطق نيويورك وبنسلفانيا، تم تصنيف تلوث الهواء على أنه 200 على مؤشر AQI ، ما يعني أنه "غير صحي للغاية".
وتم حث سكان المناطق التي يوجد بها تلوث للهواء على تجنب الأنشطة الرياضية في الخارج، وتقليل تعرضهم للدخان قدر الإمكان.
ولاحظت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه تم إصدار تحذيرات لسكان بوسطن في شمال نيويورك، ولسكان العاصمة واشنطن جنوباً.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن مدينة نيويورك ألغت الأنشطة في الأماكن المفتوحة التي تم التخطيط لها في المدارس.
وفي كندا، اشتعلت حرائق الغابات الكبيرة منذ أسابيع، والآن وفقًا للسلطات هناك أكثر من 400 منها. وبحسب التقارير، يصل الدخان إلى الولايات المتحدة بشكل رئيسي من الحرائق التي اندلعت في منطقة كيبيك، حيث يبلغ عدد مراكز الإطفاء حوالي 150، من بينها 110 خارجة عن السيطرة.
وفي الليلة الماضية، أمرت السلطات في كيبيك السكان مغادرة بلدة شيبوغومو الواقعة في منطقة نائية من المقاطعة التي يسكنها حوالي 7500 نسمة.
يذكر أن موسم الحرائق في كندا صعب هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، وحتى الآن التهمت الحرائق مساحة شاسعة تبلغ 33 ألف كيلومتر مربع، أي 12 ضعف متوسط المساحة لهذا الوقت من العام.
وتشتعل الحرائق في عدة مناطق أخرى من المقاطعات في كندا، مثل كولومبيا البريطانية، وألبرتا، وأونتاريو، ونوفا سكوتيا، وكذلك في الأقاليم الشمالية الغربية للبلاد.
بدورها، أوضحت سامانثا توماس، عالمة الأرصاد الجوية في شبكة "فوكس" الأمريكية، أن "نظام الضغط المنخفض بالقرب من الساحل الشرقي، هو المسؤول عن انتشار دخان الحرائق من كندا إلى الولايات المتحدة".
وقالت، إن "الدخان الناتج عن الحرائق في دولة مجاورة، من أخطر الحالات التي تتسبب بتلوث الهواء في الولايات المتحدة".