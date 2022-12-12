ثورة "فويغو" تجبر غواتيمالا على إغلاق أكبر مطارات البلاد

ثار أحد أنشط براكين أمريكا الوسطى مجددا قاذفا الحمم والرماد ومجبرا السلطات في غواتيمالا سيتي، الأحد، على إغلاق أكبر مطارات البلاد مؤقتا إضافة الى طريق سريع.

وعاد البركان الذي يحمل اسم "فويغو" النار بالاسبانية، الى نشاطه ليل السبت/ الأحد لتتدفق الصخور المنصهرة على منحدراته ويقذف الرماد في السماء. كذلك حملت الرياح الرماد باتجاه غواتيمالا سيتي على بعد 35 كيلومترا.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في بيان إغلاق مطار "لا أورورا" الدولي الذي يقع على بعد 6 كيلومترات جنوب العاصمة صباحا بشكل موقت بعد رصد رماد قرب المدارج، وتحويل رحلتين على الأقل.

وأعيد افتتاح المطار في منتصف النهار بعد أن غيرت الرياح اتجاهها وأخذت الرماد بعيدا عن المرفق الحيوي.