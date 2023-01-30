دراسة: معادن الأرض النادرة قادرة على توليد طاقة هائلة ومستدامة
أكد فريق من الباحثين في دراسة جديدة وجود فرصة كبيرة لتوليد الطاقة المستدامة للأجيال المقبلة، إذا تم التنقيب عن معادن الأرض النادرة الموجودة بوفرة نسبيا.
وذكر الباحثون، في دراستهم، أنه يوجد في العالم ما يكفي من معادن الأرض النادرة وغيرها من المواد الخام الهامة للتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ومع الدفع للحصول على المزيد من الكهرباء من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ومحطات الطاقة الكهرومائية والنووية، كان بعض الناس يشعرون بالقلق من عدم وجود معادن رئيسية كافية لإجراء مهمة إزالة الكربون.
وتؤكد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن المعادن الأرضية النادرة، وهي ليست نادرة فعليا بل وفيرة، وهي ضرورية للمغناطيسات القوية اللازمة لتوربينات الرياح؛ وتظهر أيضًا في الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر ومصابيح LED.
ولا تتناول هذه الدراسة الجديدة هذه العناصر فحسب ، بل تتناول 17 مادة خام مختلفة مطلوبة لتوليد الكهرباء تشمل بعض الموارد المشتركة مثل الصلب والأسمنت والزجاج، حسب موقع techxplor.
ونظر فريق من العلماء إلى المواد التي لم يتم تعدين الكثير منها بشكل كبير في الماضي و20 مصدرًا مختلفًا للطاقة، وقاموا بحساب الإمدادات والتلوث من التعدين إذا ارتفعت الطاقة الخضراء لتلبية الأهداف العالمية لخفض انبعاثات الكربون التي تحبس الحرارة من الوقود الأحفوري.
وخلصت الدراسة التي نُشرت في مجلة جول العلمية إلى أن هناك حاجة للمزيد من التعدين، لكن هناك ما يكفي من المعادن للتنقيب عنها ، ولن يؤدي التنقيب عنها إلى تفاقم الاحترار بشكل كبير.
وقال الباحث المشارك في الدراسة زيك هاوسفاثير عالم المناخ، إن "إزالة الكربون ستكون كبيرة وفوضوية، لكن في الوقت نفسه يمكننا القيام بذلك، لست قلقا من أن هذه المواد سوف تنفد".