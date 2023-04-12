أمطار غزيرة تضرب الكويت.. وتحذيرات من الذروة

شهدت الكويت، اليوم الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تأثرت عدة مناطق بهطولات مطرية غزيرة، ويأتي ذلك وسط تحذيرات من ازياد في حدة الهطولات مساء الأربعاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد حذرت من هطول أمطار على جميع مناطق البلاد، بداية من مساء الثلاثاء، وحتى عصر يوم الخميس.