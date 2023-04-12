أمطار غزيرة تضرب الكويت.. وتحذيرات من الذروة
شهدت الكويت، اليوم الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تأثرت عدة مناطق بهطولات مطرية غزيرة، ويأتي ذلك وسط تحذيرات من ازياد في حدة الهطولات مساء الأربعاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد حذرت من هطول أمطار على جميع مناطق البلاد، بداية من مساء الثلاثاء، وحتى عصر يوم الخميس.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلًا عن مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي، إن "الأمطار الغزيرة ستبلغ ذروتها من مساء الأربعاء وحتى فجر الخميس"، موضحًا أن "إدارة الأرصاد الجوية ترصد حالة الطقس على مدار الساعة".
وبين أن "سقوط الأمطار سيكون على فترات متقطعة وبكميات متفاوتة، حيث ستتركز الحالة المطرية على المناطق الوسطى في البلاد".
وأشار إلى أنه "يتوقع أن تكون كميات الأمطار أكثر من 20 ملم"، موضحًا أن "الأمطار سيصاحبها نشاط في الرياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترًا في الساعة".
وأكد أن سبب الأمطار يعود إلى مرور منخفض جوي سطحي قادم من غرب البلاد يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بأمطار غزيرة على بعض المناطق.
وأفاد كادر التنبؤات الجوية في مركز "طقس العرب" الإقليمي بأن "الأحوال الجوية في الكويت تستوجب الانتباه الشديد من مخاطر تشكل السيول المفاجئة، وارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق بما فيها أحياء من العاصمة".
من جهتها، طلبت إدارة العمليات المركزية في الكويت "رفع جهوزية مراكز الإطفاء وذلك نظرًا للأحوال الجوية التي ستمر بها البلاد ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء".
من جهة أخرى، استنفرت وزارة الأشغال الكويتية ووضعت فرق الطوارئ التابعة لها في حالة تأهب قصوى، جراء الأحوال الجوية، وفق "القبس" الكويتية.