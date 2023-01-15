بايدن يعلن كاليفورنيا منطقة "كوارث كبرى".. وتوقعات بالأسوأ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الكارثة الكبرى في ولاية كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن تزداد الأحوال الجوية سوءًا اليوم الأحد، بعد 3 أسابيع من هطول أمطار غير مسبوقة أودت بحياة 19 شخصا على الأقل.

وأمر بايدن، بتقديم مساعدات فدرالية للسكان في جميع أنحاء الولاية، ليتمكنوا من إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة التي تضرب الولايات منذ 27 كانون الأول/ديسمبر، وأدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.