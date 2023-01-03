دراسة: "الأسود الميكروبية" كائنات حية دقيقة مفترسة
توصلت دراسة نشرت في مجلة "ناتور"، لأول مرة إلى اكتشاف كائنات حية دقيقة مفترسة أطلقت عليها اسم "الأسود الميكروبية"، والتي من شأنها أن تشكل فرعًا جديدًا تمامًا في شجرة الحياة.
وينقل تقرير نشره موقع "جيو" الفرنسي المتخصص في مجال العلوم والبيئة تفاصيل الدراسة التي أنجزها حديثًا فريق من العلماء الروس والكنديين، ويصف مؤلفو الدراسة نوعين جديدين من الميكروبات غير المعروفة حتى الآن، هما "نيبليريدا" و"نيبوليدس" التي تتغذى على التوالي عن طريق قضم قطع من فرائسها عند استخدام ما يشبه الأسنان، أو بابتلاعها كاملة.
ووفقًا لما أظهرته نتائج الدراسة، تشكل هذه الكائنات مجموعة فائقة منفصلة عن سلسلة الحياة الميكروبية المعروفة حتى الآن.
ويشير تقرير "جيو" إلى أنّه "مثل الأسود والفهود والحيوانات المفترسة الأخرى التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، فإن هذه الميكروبات نادرة عدديًا ولكنها مهمة للنظام البيئي"، على ما أعلن مؤلف الدراسة الرئيسي باتريك كيلينغ، الأستاذ في قسم علم النبات من جامعة كولومبيا في كندا، في بيان صحفي.
ويضيف الباحث: "تخيل أنك أجنبي وتأخذ عينة من منتزه سيرينغيتي الشهير في تنزانيا، ستحصل على الكثير من النباتات وربما على غزال، ولكن لا توجد أسود، ومع ذلك فإن الأسود مهمة رغم ندرتها".
ويذهب إلى حد وصف هذه الكائنات الميكروبية المكتشفة حديثًا بأنها "أسود العالم الميكروبي".
ووفقًا للتقرير، فقد اكتشف الفريق هذه "الأسود الميكروبية" من خلال تحليل عينات المياه البحرية حول العالم، بما في ذلك الشعاب المرجانية في كوراساو (جزيرة في منطقة البحر الكاريبي الهولندية)، ورواسب من البحر الأسود والبحر الأحمر، وكذلك المياه من شمال شرق المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي.
ويقول المؤلف الأول للدراسة الدكتور دينيس تيخونينكوف، الباحث في الأكاديمية الروسية، في بيان حول نتائج الدراسة: "لقد لاحظت أن بعض عينات المياه تحتوي على كائنات دقيقة مع سوطين أو أذيال، تدور بشكل متشنج في مكانها أو تسبح بسرعة كبيرة، وهكذا بدأ بحثي عن هذه الميكروبات".
ولاحظ العالم الروسي أنه في العينات التي كانت موجودة فيها هذه الميكروبات اختفت جميع الكائنات الحية تقريبًا في النهاية بعد يوم أو يومين، وفي الواقع تم التهامها ببساطة، لذلك جرب الباحث عزل الحيوانات المفترسة وإطعامها بالطفيليات الأولية من أجل توطينها هناك بهدف استخلاص ودراسة الحمض النووي الخاص بها.
وتابع تيخونينكوف: "في علم تصنيف الكائنات الحية غالبًا ما نستخدم الجين 18S rRNA، لوصف الاختلاف الجيني بين الكائنات الحية، وعلى سبيل المثال يختلف البشر فقط عن خنازير غينيا في هذا الجين بستة نيوكليوتيدات (اللبنات الأساسية للتسلسل الجيني)".
وأضاف: "لقد فوجئنا عندما وجدنا أنه وفقًا لهذا المعيار، تختلف الحيوانات المفترسة للميكروبات بنسبة 170 إلى 180 نيوكليوتيد عن جميع الكائنات الحية الأخرى على الأرض، وأصبح من الواضح أننا اكتشفنا شيئًا جديدًا ومدهشًا تمامًا".