دراسة: "الأسود الميكروبية" كائنات حية دقيقة مفترسة

توصلت دراسة نشرت في مجلة "ناتور"، لأول مرة إلى اكتشاف كائنات حية دقيقة مفترسة أطلقت عليها اسم "الأسود الميكروبية"، والتي من شأنها أن تشكل فرعًا جديدًا تمامًا في شجرة الحياة.

وينقل تقرير نشره موقع "جيو" الفرنسي المتخصص في مجال العلوم والبيئة تفاصيل الدراسة التي أنجزها حديثًا فريق من العلماء الروس والكنديين، ويصف مؤلفو الدراسة نوعين جديدين من الميكروبات غير المعروفة حتى الآن، هما "نيبليريدا" و"نيبوليدس" التي تتغذى على التوالي عن طريق قضم قطع من فرائسها عند استخدام ما يشبه الأسنان، أو بابتلاعها كاملة.