اليمن.. شركة هولندية تكشف عن موعد تفريغ ناقلة "صافر" النفطية

كشفت شركة "سميث سالفيدج" الهولندية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ مرحلة العمل على سحب النفط الخام من خزان الوقود "صافر" العائم قبالة سواحل محافظة الحديدة، غرب اليمن، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وتثبيت خزان عائم جديد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن ممثل الشركة الهولندية المنفذة للخطة الأممية لتفريغ الخزان، المشارك في ورشة عمل خاصة بخطة تشغيل مشروع إنقاذ خزان "صافر"، عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، قوله إن الشركة ستقوم بالتخلص من الخزان القديم المتهالك وتفكيكه عقب مرحلتي سحب النفط الخام وتثبيت الخزان الجديد، الأمر الذي سيستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.