كندا تنشر الجيش غرب البلاد لمكافحة الحرائق

أرسلت كندا الجيش لمساعدة مقاطعة ألبرتا الغربية في مكافحة الحرائق التي دمرت أكثر من 410 آلاف هكتار وقد تتفاقم في نهاية هذا الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، على موقع "تويتر" إن "القوات الكندية ستساعد رجال الإطفاء وتوفر جسرًا جويًا وتساعد في إخلاء المجتمعات المعزولة وحماية الناس".

وبعد يومين على إعلان حالة الطوارئ طلبت ألبرتا رسميًا مساعدة فدرالية، الإثنين.

وقالت السلطات إنه تم نشر ما مجموعه 200 جندي، ومن المقرر وصول مئة آخرين قريبا.