47 قتيلا بانزلاقات تربة في تنزانيا

قتل 47 شخصاً على الأقل وأصيب 70 آخرون بجروح في انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة شمال تنزانيا، وفق ما أفادت مسؤولة في المنطقة المتضررة، مؤكدة أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وانهمرت أمطار غزيرة منذ السبت على مدينة كاتيش شمال تنزانيا، الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال العاصمة دودوما، وفق ما أعلنت جانيث مايانج، مفوضة منطقة هانانغ، موضحة: "قتل حتى الآن عشرون شخصا وأصيب سبعون آخرون بجروح، وهذا العدد سيرتفع على الأرجح".