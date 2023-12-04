47 قتيلا بانزلاقات تربة في تنزانيا
قتل 47 شخصاً على الأقل وأصيب 70 آخرون بجروح في انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة شمال تنزانيا، وفق ما أفادت مسؤولة في المنطقة المتضررة، مؤكدة أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.
وانهمرت أمطار غزيرة منذ السبت على مدينة كاتيش شمال تنزانيا، الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال العاصمة دودوما، وفق ما أعلنت جانيث مايانج، مفوضة منطقة هانانغ، موضحة: "قتل حتى الآن عشرون شخصا وأصيب سبعون آخرون بجروح، وهذا العدد سيرتفع على الأرجح".
وقدمت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن، الموجودة في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، "تعازيها"، مشيرة إلى أنها أمرت بتوزيع مواد الإغاثة لمساعدة الضحايا.
وبعدما شهد شرق أفريقيا جفافاً غير مسبوق، تعرّض لأسابيع لأمطار غزيرة وفيضانات مرتبطة بظاهرة النينيو المناخية، التي أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص في الصومال، كما خلّفت أكثر من 300 حالة وفاة في المنطقة.