غزة.. 8 خطوط كهرباء من أصل 10 متعطلة بسبب ارتفاع الحرارة

وأشارت الشركة إلى أن التنسيق ما زال مستمرًا لضمان إعادة الخطوط المتعطلة من إسرائيل للخدمة مجددًا.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن الكهرباء انقطعت عن 300 ألف منزل في إسرائيل، بسبب أحمال غير عادية على خطوط التغذية.

ونقلت عن شركة الكهرباء الإسرائيلية، قولها إنها "لم تتوقع مثل هذه الأحمال بسبب استهلاك الكهرباء".

من جهته، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس لـ (القناة 13) الإسرائيلية، إن "قطاع الكهرباء في أزمة، والحكومة السابقة تهربت من اتخاذ قرارات".