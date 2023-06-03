غزة.. 8 خطوط كهرباء من أصل 10 متعطلة بسبب ارتفاع الحرارة
أعلنت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الجمعة، أن عددًا من خطوط الكهرباء والمغذيات الواصلة من إسرائيل لمناطق القطاع، تعطلت بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال النهار.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن " 8 خطوط ما زالت خارج الخدمة من أصل 10، وأن كمية الكهرباء المتوافرة حاليًا من داخل إسرائيل 24 ميغاوات من أصل 120 ميغاوات، ومن محطة التوليد 50-55 ميغاوات فقط".
وأشارت الشركة إلى أن التنسيق ما زال مستمرًا لضمان إعادة الخطوط المتعطلة من إسرائيل للخدمة مجددًا.
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن الكهرباء انقطعت عن 300 ألف منزل في إسرائيل، بسبب أحمال غير عادية على خطوط التغذية.
ونقلت عن شركة الكهرباء الإسرائيلية، قولها إنها "لم تتوقع مثل هذه الأحمال بسبب استهلاك الكهرباء".
من جهته، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس لـ (القناة 13) الإسرائيلية، إن "قطاع الكهرباء في أزمة، والحكومة السابقة تهربت من اتخاذ قرارات".