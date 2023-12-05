"تيك توك" تطلق مبادرة لمواجهة انتشار المعلومات الخاطئة حول المناخ

أعلنت منصة "تيك توك"، إطلاق مبادرة جديدة بقيمة مليون دولار، لمواجهة انتشار المعلومات غير الصحيحة حول التغير المناخي، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ (COP28)، المقام في دبي.

وقالت "تيك توك"، في بيان وصل "إرم نيوز"، إن المبادرة تأتي "بدعم من برنامج Verified for Climate، وهو برنامج مشترك بين الأمم المتحدة ومنظّمة Purpose".

وذكر البيان، أن المبادرة "تضم فريقًا من العلماء والخبراء الموثوقين من البرازيل والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا، لدعم صانعي المحتوى على تيك توك المختارين في تطوير محتوى تعليمي لمواجهة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة حول التغير المناخي، وتحفيز المشاركة في التصدّي لمواجهة هذه الظاهرة في مجتمع تيك توك".

وفي هذا السياق، قالت هيلينا ليرش، رئيس قسم للمسؤولية الاجتماعية في "تيك توك"، إن المنصة "تسعى باستمرار إلى توعية أفراد المجتمع من خلال تقديم معلومات موثوقة حول الموضوعات التي تهمهم، بما في ذلك الوعي بالتغير المناخي".

وأعربت عن تطلعها، "من خلال هذه المبادرة الجديدة إلى الشراكة مع فريق من الخبراء لمزيد من التوعية والإلهام لأفراد المجتمع، والالتزام برفع الوعي حول قضايا التغير المناخي المهمة والبحث عن حلول مستدامة".