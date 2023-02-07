ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا.. والإنقاذ مستمر وسط البرد القارس

وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5.600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نيامًا عندما ضرب الزلزال الأول.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، أن حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا بلغت3381 قتيلا. أما في أنحاء سوريا، فقد قُتل 1602 شخصاً على الأقل، بحسب وزارة الصحة وفرق إغاثة.

وهناك مخاوف من أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع بهذه الوتيرة، خاصة وأن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن قرابة 20 ألف شخص لقوا مصرعهم.