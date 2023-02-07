ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا.. والإنقاذ مستمر وسط البرد القارس
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، أمس الإثنين، إلى 4983 قتيلا.
وواصل عمال الإنقاذ في البلدين بأيديهم العارية ووسط برد قارس، الثلاثاء، عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة هزات عنيفة هزت البلدين.
وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5.600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نيامًا عندما ضرب الزلزال الأول.
وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، أن حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا بلغت3381 قتيلا. أما في أنحاء سوريا، فقد قُتل 1602 شخصاً على الأقل، بحسب وزارة الصحة وفرق إغاثة.
وهناك مخاوف من أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع بهذه الوتيرة، خاصة وأن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن قرابة 20 ألف شخص لقوا مصرعهم.
وذكرت وكالة "أفاد" أن أكثر من 14 ألف شخص أصيبوا حتى الآن في تركيا، في حين بلغ عدد الجرحى في سوريا 3411.
ووقع الزلزال الأول الساعة الـ4:17، الـ(01:17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كيلومتر وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترًا من الحدود السورية.
وأعقب ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجة الساعة الـ10:24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا على مسافة 4 كيلومترات من مدينة إكينوزو.
عائلة تحت الأنقاض
داخل مستشفى في شمال غرب سوريا، روى أسامة عبد الحميد، وهو من سكان بلدة حدودية مع تركيا: "أيقظت زوجتي واصطحبنا أولادنا وركضنا باتجاه باب المنزل في الطابق الثالث، وما إنْ فتحنا الباب حتى سقطت البناية كلها. لقد نجوتُ وعائلتي بأعجوبة".
وفي شانلي أورفا في جنوب شرق تركيا، كان عشرات المسعفين يحاولون مساء الإثنين إخراج ناجين من بين أنقاض مبنى منهار من سبع طبقات.
وقال عمر الجنيد، وهو طالب سوري يبلغ 20 عامًا يسكن على مقربة من المكان ويتابع عن كثب عمليات الإغاثة: "هناك عائلة أعرفها تحت الأنقاض".
ومساء الإثنين، كان سكان يستعدّون لتمضية الليل خارج المنازل، رغم درجات الحرارة المتدنية جدًّا.
وقال محمد أمين كيليتش وهو جالس مع زوجته وأبنائه الأربعة حول النار في أسفل مبنى في الحيّ الذي يقطنه: "ليس لدينا مكان نذهب إليه، نحن خائفون".
وكان بالإمكان رؤية المشاهد نفسها خلال النهار في مدينة ديار بكر، ذات الغالبية الكردية والواقعة في جنوب شرق تركيا.
وروى محيي الدين أوراكشي وهو واقف أمام أحد المباني المدمّرة في ديار بكر في انتظار عمليات الإغاثة صباحًا: "شقيقتي وأطفالها الثلاثة وزوجها ووالداه تحت الأنقاض. 7 من أفراد أسرتنا تحت الأنقاض".
ويتوقّع أن تتغيّر الحصيلة بسرعة نظرًا إلى عدد المباني المنهارة في المدن المتضررة، مثل: أضنة، وغازي عنتاب، وشانلي أورفا، وديار بكر خصوصًا.
وفي إسكندرون وأديامان، انهارت مستشفيات حكومية جراء الزلزال الذي ضرب على عمق نحو 17.9 كيلومتر.
وتُعدّ هذه الهزّة الأشدّ في تركيا منذ زلزال الـ17 من آب/ أغسطس 1999، الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.
وتشل الأحوال الجوية في هذه المنطقة الجبلية المطارات الرئيسة حول دياربكر وملطية مع تواصل تساقط الثلوج بكثافة.
ويتجمع السكان في كل مكان ويحاولون إزالة الأنقاض بأيديهم، مستخدمين الدلاء.
وفي سوريا، تسبب الزلزال في مشاهد ذعر، مع خروج السكان من المناطق المتضررة سيرًا أو بالسيارات، رغم الأمطار الغزيرة، وكذلك في لبنان حيث شعر السكان بهزات قوية.
وفي حماة (وسط غرب) كان رجال الإنقاذ والمدنيون ينتشلون بأيديهم وبمساعدة الآليات الثقيلة جثث الضحايا من تحت الأنقاض، وبينها جثة طفل، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
وقال علاء الشاكر منسّق إدارة الكوارث في الهلال الأحمر العربي السوري في حماة: "تلقّينا تقارير عن انهيار مبنى من 7 طوابق، حيث يسكن بين 100 و150 شخصًا. عثرنا على 40 إلى 45 شخصًا. هناك تقارير عن مقتل بين 15 و25 شخصًا".
وفي جنديرس (شمال غرب)، كان رجل يبكي منهارا وهو يحمل بين ذراعيه جثة ابنه الصغير الذي قتل في الزلزال.