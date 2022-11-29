أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي

وأوضح المعهد أن البركان مازال يقذف "الحمم من فوهته"، لكنّه أشار إلى أن الأمر لا يشكّل "في الوقت الراهن أي تهديد للمناطق المأهولة".

ولم تصدر السلطات أي أوامر إخلاء، إلا أن بعضا من الطرق أغلق احترازيا.

وأشار المعهد إلى "عدم وجود أي مؤشر يدل على تقدّم الثوران نحو منطقة الصدع" بما يتيح للصهارة التقدّم بشكل أسهل تحت الأرض.