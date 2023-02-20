مصر.. اكتشاف سلحفاة نهرية تعود لأكثر من 70 مليون سنة

وكشف مدير مركز الحفريات الفقارية في جامعة الوادي الجديد الدكتور جبيلي عبدالمقصود أبو الخير، تفاصيل وأهمية الاكتشاف الجديد، قائلا إنه "تم بمنطقة قرن جناح في الخارجة، هو أول اكتشاف للسلاحف النهرية التي كانت موجودة بالعصر الكريتاسي (الطباشيري) في مصر".

وأشار قائد الفريق البحثي أبو الخير، لـ"إرم نيوز"، أن "تلك السلحفاة ظهرت في إفريقيا قبل 70 مليون سنة، وهي تسجل لأول مرة في هذا العمر في القارة السمراء بالكامل، وتلك هي أهمية الاكتشاف".

وأوضح "بالإضافة إلى أن المنطقة نفسها يوجد بها عدد من الاكتشافات الأخرى من بقايا الديناصورات والتماسيح، فإن البحث جار عنها للتوصل إليها بالكامل".