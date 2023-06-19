دراسة تشكك بجدوى مشاريع تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض

وبحسب الدراسة، "ألهم نجاح المشروعين المزعوم بتطوير حوالي 200 مشروع لتخزين ثاني أكسيد الكربون في الخارج حول العالم ، التي تعد بحبس مئات الملايين من الأطنان من ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض سنويًا"، متسائلة: "هل يمكننا الوثوق بهاتين الحالتين النرويجيتين باعتبارهما ناجحتين تمامًا ونماذج يجب اتباعها لإزالة الكربون من العالم"؟ وكانت الإجابة من قبل مؤلفي الدراسة: لا.

وأوضحت أن "مناطق سليبنر وسنوهفيت الواقعة تحت الأرض تعتبر من بين أكثر المساحات الجيولوجية التي تمت دراستها على هذا الكوكب، للبحث عن النفط والغاز ولكن أيضًا لتخزين ثاني أكسيد الكربون، لكنهم أشاروا إلى أنه "على الرغم من هذه الدراسات والتجربة ومرور الوقت، كان من الصعب التنبؤ بأمن واستقرار هذين الموقعين".

تحول غير متوقع للأحداث

خلصت الدراسة إلى أنه "كدليل على ذلك في 1999، بعد ثلاث سنوات تقريبًا من بدء عمليات التخزين في سليبنر، ارتفع ثاني أكسيد الكربون بالفعل من أدنى نقطة للحقن إلى الطرف العلوي للتكوين الجيولوجي وإلى طبقة ضحلة لم يتم تحديدها من قبل، ثم بدأ ثاني أكسيد الكربون المحقون بالتراكم في هذه الطبقة العليا بكميات غير متوقعة".

وأشارت إلى أنه "إذا لم يتم إغلاق هذه الطبقة غير المعروفة جيولوجيًا، فقد يكون غاز ثاني أكسيد الكربون المخزن قد تسرب، وفي سنوهفيت ظهرت المشاكل بعد ثمانية عشر شهرًا من عمليات الحقن، على الرغم من إجراء دراسات ميدانية وهندسية مفصلة مسبقًا، وأظهر الموقع الذي تم استهدافه للتخزين علامات مهمة على إطلاق ثاني أكسيد الكربون، حيث يشير الهيكل الجيولوجي إلى أنه كان من المفترض أن تكون لديه سعة تخزين لثاني أكسيد الكربون لمدة ثمانية عشر عامًا إلى أقل من ستة أشهر من الإمكانات".