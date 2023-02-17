زلزال تركيا.. كارثة تاريخية انتظرت 500 عام

شكل تاريخ السادس من فبراير/شباط الحالي، نقطة تحول جديدة في التاريخ الجيولوجي للأرض، حيث أسهم زلزال تركيا، بانزياح الصفيحة التي تقع عليها بما يقارب 3 أمتار.

حدوث الزلازل في تركيا، ليس أمرا جديدا، لكن قوة الزلزال أنذرت بنشاط كبير للصفائح التي تتقاطع ويقع عليها هذا البلد، الذي يشارك قارة آسيا وأوروبا في الوجود الجغرافي.

شغل الزلزال، الذي ضرب بقوة 7,8 على مقياس ريختر جنوب تركيا وأصاب شمال سوريا، خبراء الجولوجيا والباحثين على مستوى العالم.

ورغم أن وقوع زلزال في هذه المنطقة التي تسبح فوق صفيح ساخن ليس بغريب، إلا أن قوة الزلزال فتحت تساؤلات على الكيفية التي تحركت بها الصفائح ودفعها بهذا الشكل.