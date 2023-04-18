تعرّف على تقنية "الاستخلاص المباشر للكربون" وكيف يمكنها مكافحة تغير المناخ

تستكشف الحكومات والقطاعات الصناعية وسائل نزع ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي مع اشتداد الحاجة إلى التحرك لمواجهة التغير المناخي.

وقدمت الحكومة الأمريكية منحًا بقيمة 3.5 مليار دولار للشركات مقابل استخلاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم، باستخدام عملية تُعرف باسم "الاستخلاص المباشر من الهواء".

وفيما يلي كيفية عمل التقنية المتطورة، بالإضافة إلى إمكاناتها وأوجه قصورها.

كيف تعمل التقنية

تستخدم التقنية التفاعلات الكيميائية لنزع ثاني أكسيد الكربون من الهواء؛ ليتسنى تخزينه في مستودعات ضخمة تحت الأرض، أو استخدامه في منتجات أو تطبيقات مثل تصنيع الخرسانة أو وقود الطائرات.

ويمكن لأكبر محطة عاملة للاستخلاص المباشر من الهواء، وهي محطة "كلايمووركس أوركا" في آيسلندا، نزع 4 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا يجري تخزينها على أعماق كبيرة تحت الأرض.

ويسعى البرنامج الأمريكي إلى تمويل محطات ضخمة قادرة على استخلاص مليون طن سنويًا.