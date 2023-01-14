بعد العاصفة الثامنة على التوالي.. كاليفورنيا تستعد لـ"فيضانات كارثية"

وسجل منخفض جوي جديد في كاليفورنيا الجمعة ما أثار قلق السلطات في وسط الولاية. وفقًا للتوقعات، قد تجد شبه جزيرة مونتيري نفسها معزولة عن العالم بسبب ارتفاع الأمواج، وقد تغمر المياه مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن "وادي ساليناس السفلي بكامله سيشهد فيضانات كارثية". وأضافت أن "مدينة ساليناس بكاملها معرضة لخطر الفيضانات. وستغرق معظم مناطق كاستروفيل. وستفيض كل الطرق القريبة من نهر ساليناس وستصبح غير سالكة"، ومن المتوقع أن تغمر المياه أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.