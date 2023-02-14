اضطراب مناخي.. قتلى في جنوب أفريقيا وطوارئ بنيوزيلندا بسبب فيضانات وإعصار

وفي ليمبوبو، المقاطعة الواقعة في شمال البلاد على الحدود مع زيمبابوي، تضرّر من جرّاء الفيضانات مستشفى وطرقات وجسور كما جرفت السيول عددًا من السيارات.

وقالت الرئاسة في بيانها إنّ "المزارعين تكبّدوا خسائر في المحاصيل والمواشي".

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من أنّه لا يزال يتوقع هطول أمطار "متواصلة وغزيرة" ما يهدّد بحدوث فيضانات؛ كون "التربة مشبعة بالمياه والمجاري المائية بلغت ذروة مستوياتها".

والعام الماضي شهدت مناطق جنوب أفريقيا أسوأ فيضانات في تاريخها، وسجّلت أفدح الخسائر آنذاك في ديربان، ثالث كبرى مدن البلاد وأحد الموانئ الرئيسة في القارة.

ويومئذ تسبّبت الأمطار والفيضانات بسقوط أكثر من 400 قتيل وتضرّر أكثر من 85 ألف شخص.

طوارئ في نيوزيلندا

التقلب المناخي ضرب أيضا نيوزيلاندا التي أعلنت حكومتها الثلاثاء حالة الطوارئ في عموم البلاد بسبب إعصار عنيف حرم أكثر من 100 ألف شخص من الكهرباء وتسبّب بفيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت السلطات إنّ هذه "الأحوال الجوّية غير المسبوقة"، تجلّت ليل الاثنين-الثلاثاء بهبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة على جزيرة الشمال.