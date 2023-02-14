اضطراب مناخي.. قتلى في جنوب أفريقيا وطوارئ بنيوزيلندا بسبب فيضانات وإعصار
أسفرت فيضانات في جنوب أفريقيا، عن وقوع 7 قتلى في البلاد، بالتزامن مع أحوال جوية استثنائية أخرى في نيوزيلندا، تمثلت بإعصار عنيف دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ.
وأعلنت السلطات في جنوب أفريقيا مساء الاثنين حالة "الكارثة الوطنية" بعدما أسفرت فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة في الأيام القليلة الماضية عن قتلى ومفقودين.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إنّ "الحكومة أعلنت حالة الكارثة الوطنية لإتاحة استجابة قويّة ومنسّقة لتداعيات الفيضانات".
ولم تصدر حتى الساعة حصيلة للضحايا على المستوى الوطني، لكنّ الأحوال الجوية السيّئة تهدّد 7 من مقاطعات البلاد التسع، لا سيّما تلك الواقعة على الساحل الشرقي المطلّ على المحيط الهندي.
ولقي 5 أشخاص على الأقلّ، أحدهم رضيع، مصرعهم في كوازولو ناتال (جنوب شرق)، بحسب ما قالت لوكالة "فرانس برس" نونالا ندلوفو، المتحدثة باسم مركز إدارة الكوارث في المقاطعة الساحلية.
وأضافت أنّ عددًا من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين في المقاطعة.
ولقي شخصان آخران مصرعهما في مقاطعة مبومالانغا المجاورة (شمال شرق)، بحسب السلطات المحلية.
وفي ليمبوبو، المقاطعة الواقعة في شمال البلاد على الحدود مع زيمبابوي، تضرّر من جرّاء الفيضانات مستشفى وطرقات وجسور كما جرفت السيول عددًا من السيارات.
وقالت الرئاسة في بيانها إنّ "المزارعين تكبّدوا خسائر في المحاصيل والمواشي".
وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من أنّه لا يزال يتوقع هطول أمطار "متواصلة وغزيرة" ما يهدّد بحدوث فيضانات؛ كون "التربة مشبعة بالمياه والمجاري المائية بلغت ذروة مستوياتها".
والعام الماضي شهدت مناطق جنوب أفريقيا أسوأ فيضانات في تاريخها، وسجّلت أفدح الخسائر آنذاك في ديربان، ثالث كبرى مدن البلاد وأحد الموانئ الرئيسة في القارة.
ويومئذ تسبّبت الأمطار والفيضانات بسقوط أكثر من 400 قتيل وتضرّر أكثر من 85 ألف شخص.
طوارئ في نيوزيلندا
التقلب المناخي ضرب أيضا نيوزيلاندا التي أعلنت حكومتها الثلاثاء حالة الطوارئ في عموم البلاد بسبب إعصار عنيف حرم أكثر من 100 ألف شخص من الكهرباء وتسبّب بفيضانات وانهيارات أرضية.
وقالت السلطات إنّ هذه "الأحوال الجوّية غير المسبوقة"، تجلّت ليل الاثنين-الثلاثاء بهبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة على جزيرة الشمال.
وخلال مؤتمر صحفي في أوكلاند، قال رئيس الوزراء كريس هيبكينز، إنّ "الدمار واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف أنّ "العديد من العائلات نزحت والكثير من المنازل محرومة من الكهرباء".
وتضرّر عدد من المنازل بسبب سقوط أشجار عليها أو من جرّاء سيول الوحول والركام التي اجتاحتها.
وأسفرت انهيارات أرضية وفيضانات عن قطع طرقات؛ ما أدّى إلى عزل سكّان.
وبحسب وسائل إعلام محلّية فقد اضطر عدد من السكّان للفرار من منازلهم سباحة طلبًا للأمان.
وتسبّب الإعصار بهبوب رياح عاتية بلغت سرعتها 140 كلم/ساعة، كما أدّى لهطول كميات كبيرة من الأمطار وصلت إلى 20 سم خلال 24 ساعة، في حين بلغ ارتفاع موج البحر 11 مترًا.
وحذّر رئيس الوزراء من أنّه لا يزال "من السابق لأوانه تحديد" عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وأولئك المحرومين من الكهرباء أو الهاتف.
وبحسب تقديرات الشركات المزوّدة للكهرباء فإنّ التيار انقطع عن أكثر من 100 ألف شخص.
من جهته، أكّد وزير إدارة الطوارئ كيران ماكنولتي أنّ "هذه أحوال جوّية غير مسبوقة وتأثيرها هائل" في شمال البلاد خصوصًا؛ إذ إنّها تسبّبت هناك بـ"فيضانات واسعة النطاق وبانهيارات أرضية وبقطع طرقات وبأضرار أخرى في البنى التحتية".
وهذه هي المرة الثالثة فقط التي تعلن فيها الحكومة النيوزيلندية حالة الطوارئ في عموم أنحاء البلاد، إذ إنّ المرة الأولى كانت بعد تفجيرات كرايستشيرش في 2019 والمرة الثانية في أعقاب تفشّي فيروس كورونا في 2020.