وزير يمني: يجب أن تتوقف الدول الصناعية عن الإساءة للبيئة

قال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي إنه يجب "أن تتحمل الدول الصناعية الممارسات التي تعود عليها بالمليارات، ويجب أن تدفع ثمنًا عادلًا لاستغلالها غير الرشيد للموارد وتتوقف عن الإساءة للبيئة".

ودعا إلى "دعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نمواً وتشجيعها على الانتقال إلى الطاقة المتجددة، خصوصاً أن الدول النامية والأقل نمواً لا تساهم بأية نسبة تذكر في الإساءة للبيئة والانبعاثات، ورفع درجة حرارة الأرض".