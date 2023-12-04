وزير يمني: يجب أن تتوقف الدول الصناعية عن الإساءة للبيئة
قال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي إنه يجب "أن تتحمل الدول الصناعية الممارسات التي تعود عليها بالمليارات، ويجب أن تدفع ثمنًا عادلًا لاستغلالها غير الرشيد للموارد وتتوقف عن الإساءة للبيئة".
ودعا إلى "دعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نمواً وتشجيعها على الانتقال إلى الطاقة المتجددة، خصوصاً أن الدول النامية والأقل نمواً لا تساهم بأية نسبة تذكر في الإساءة للبيئة والانبعاثات، ورفع درجة حرارة الأرض".
جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال مشاركته، اليوم الأحد، في الاجتماع الأول رفيع المستوى الخاص بالانتقال العادل في المجال المناخي، في إطار مؤتمر المناخ الـ(28) المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار الوزير الشرجبي إلى أن بلاده تعمل مع دول العالم "لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية"، لافتاً إلى أن "اليمن يعتزم دمج القدرة على التكيف مع تلك التغيرات في الخطط التنموية".
وأكد ضرورة "إيجاد الحلول الشاملة للأزمة المناخية، تشمل الجميع، ولا تستثني أحداً، باعتبار الانتقال العادل جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، واتفاق باريس للمناخ".
ونوه الوزير الشرجبي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، إلى أن "دمج القدرة على التكيف مع التغير المناخي في الخطط التنموية يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والبناء المؤسسي، ونقل التكنولوجيا والتدريب والتأهيل".
ولفت إلى أن "الانتقال العادل بحاجة إلى التمويل والاستثمار وإدراج إصلاحات حقيقية في المنظومة المالية العالمية، لضمان تكافؤ الفرص في التمويل بين دول العالم أجمع".
وطالب الوزير اليمني "بدمج برنامج الانتقال العادل مع جهود التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والمساعي العالمية للتكيف مع تغيرات المناخ وآثار تدابير الاستجابة، وغيرها من البرامج ذات الصلة، وربطها بقنوات تنفيذية وتمويلية فاعلة.