تقرير ينتقد ظلم الدول الكبرى لأفريقيا مناخياً

أكّد تقرير نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية، اليوم الجمعة، أنّ أفريقيا تعاني حالة من "انعدام العدالة المناخية" وتواجه ظلما من القوى الكبرى المتسببة في الاحتباس الحراري التي لا تفي بوعودها تجاه الأطراف الأكثر تضررا.

ونقل التقرير عن الباحث الاقتصادي وعالم الاجتماع مارتيال زي بيلينغا قوله إنّ مؤتمر "كوب 28" المعنيّ بالمناخ يمثّل خطوة إيجابية وحاسمة بالتأكيد على أمل تخفيف التوترات المالية بين دول الشمال والجنوب، رغم أنّه لم يتم الوفاء بالتعهدات التي تم قطعها منذ عام 2009.

وأكد بيلينغا أنّ وراء هذا الاجتماع يكمن التحدي المتمثل في تجنب الانقسام في العالم الغربي وبلدان الجنوب التي تنظم نفسها بشكل متزايد لإعادة ضبط النظام العالمي.

واعتبر الباحث أنّ "هناك فجوة كبيرة بين الشمال والجنوب، والحلول المطروحة حتى الآن ليست ملزمة، إذ يستمر الملوثون في عدم الدفع للمتضررين، أما بالنسبة للشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات، فإنها تبدو معفاة في نهاية المطاف، رغم كونها تقف في الصف الأمامي من العوامل المسببة لتغير المناخ".