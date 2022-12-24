زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة خراسان جنوب إيران

أعلن التلفزيون الإيراني، السبت، عن وقوع زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر هز محافظة خراسان الجنوبية شمال شرق إيران.

وقال التلفزيون، إن "الزلزال وقع في الساعة 16:54 اليوم بعمق 8 كيلومترات في محافظة خراسان الجنوبية"، مضيفاً أن "مركز الزلزال كان في مدينة بشروية التابعة للمحافظة".

وفي سياق متصل، أعلنت جمعية هلال الأحمر الإيراني، عن إرسال 3 فرق من خبراء الهلال الأحمر إلى الموقع لتقييم الأضرار المحتملة للحادث، مشيرة إلى أنه "تم وضع جميع قواعد الهلال الأحمر في المحافظة في حالة تأهب".