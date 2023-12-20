لحماية كوكبنا من التلوث البلاستيكي .. إليك 5 نصائح

للحدّ من هذه الظاهرة ومساعدة العالم على تجنّب مثل هذا المستقبل الكارثي، حَدّد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان "إغلاق الصنبور: كيف يمكن للعالم إنهاء التلوث البلاستيكي وإنشاء اقتصاد دائري"، الخطوط العريضة للحدّ من النفايات البلاستيكية العالمية بنسبة 80% في غضون عَقدين من الزمن.

وفيما يلي خمس معلومات يجب أن تعرفها عن البلاستيك بحسب التقرير، وكيف يمكن للجميع أن يسهم في حماية كوكبنا وحفظه للأجيال القادمة.

1.البلاستيك موجود في كل مكان:

من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي إلى منطقة القمامة الكبرى في المحيط الهادئ، ينتشر البلاستيك في كل مكان. ويتخذ ذلك أشكالاً متنوعة، بدءًا من شبكات الصيد الاصطناعية، وحتى العناصر ذات الاستخدام الواحد مثل زجاجات المياه وأكياس القمامة. وإذا تم جمع كل النفايات البلاستيكية الموجودة في المحيط، فإنها ستملأ 5 ملايين حاوية شحن. وبعبارة أخرى، هناك ما يكفي من البلاستيك في المحيط لتمتد مسافة 30 ألف كيلومتر إذا تم وضعها من طرف إلى طرف. وهذا يعادل رحلة من مدينة نيويورك الأمريكية إلى سيدني في أستراليا. ولأن البلاستيك غير قابل للتحلل بيولوجياً على الإطلاق، فإنه ببساطة يتفكك إلى قطع أصغر وأصغر بمرور الوقت، ما يؤدي إلى تكوين ما يعرف بالبلاستيك الدقيق أو النانوي.

2.المواد البلاستيكية تضر بصحتنا وأنظمتنا البيئية:

رغم صغر حجمها، فإن المواد البلاستيكية الدقيقة والجسيمات البلاستيكية النانوية تشكّل تهديداً كبيراً لصحة الإنسان وصحة النظم البيئية الحيوية. وتعمل هذه المواد البلاستيكية الدقيقة كإسفنجات صغيرة، وتأتي مع الكثير من المواد الكيميائية المختلفة التي يتم امتصاصها. وكل هذه الأمور تؤثر على نظامنا الصحي، ويمكن أن تسبب تغيرات في الغدد الصماء، كما تم ربط بعضها باحتمالية كونها مسرطنة. كما إنها تتسلل وتلوّث كل جزء من الكوكب، بدءًا من الأشياء اليومية مثل الملابس والغسيل، إلى الأماكن البعيدة مثل قمة جبل إيفرست أو أعماق المحيط. فعند التخلّص من البلاستيك، لا يوجد ما يسمى بمكان بعيد، لأن كل شيء يجب أن يذهب إلى مكان ما في النهاية. فالبلاستيك موجود في هاتفك، وفي بطاقتك الائتمانية، وفي ملابسك وفي كل مكان. وليس البشر وحدهم هم الذين يتأثرون سلباً. فقد ثبت أن المواد البلاستيكية تؤثر على القدرات الإنجابية لدى الحيوانات، وهو ما له آثار خطيرة ليس فقط على سلسلتنا الغذائية، ولكن أيضًا على المجتمعات التي تعتمد على تلك النظم البيئية في سبل عيشها.