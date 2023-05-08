وزير إيطالي: يتعين على بلادنا التكيف مع الطقس المسبب للجفاف

قال وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا إن الجفاف المستمر في إيطاليا منذ فترة طويلة سببه تغير المناخ، مما يعني أن على البلاد التكيف مع الواقع الجديد.

وذكر لولوبريجيدا أن إيطاليا بحاجة إلى بناء المزيد من الأحواض للاحتفاظ بمياه الأمطار وإصلاح شبكات المياه التي بها تسريبات على وجه السرعة وكذلك السدود وبحث استبعاد المحاصيل التقليدية، التي تحتاج إلى مياه كثيرة، من المناطق التي تزداد جفافا.

وقال الوزير: "الجفاف ليس حالة طارئة (لمرة واحدة)، إنه مرتبط بتغير المناخ".

وعانت إيطاليا من أكثر مواسم الجفاف شدة خلال 70 عامًا في العام الماضي.

وأثار طقس الشتاء الجاف، الذي استمر لفترة طويلة، مخاوف من أن يكون عام 2023 أسوأ، ليتنامى قلق القطاعين الزراعي والصناعي اللذين يعتمدان على إمدادات المياه الوفيرة.

وعينت الحكومة هذا الشهر مفوضًا عنها لتولي مسؤولية معالجة الأزمة وقيادة فريق عمل من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات.