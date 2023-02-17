هزة جديدة تضرب مناطق بتركيا وسوريا
ضربت هزة أرضية جديدة، مساء الخميس، مناطق في تركيا وسوريا.
وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الخميس، أن زلزالا قوته 5.2 درجة ضرب هاتاي التركية.
ونقلت شبكة "سي أن أن" عن الهيئة الأمريكية، أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ووقع على بعد 19 كيلومترا إلى الغرب والشمال الغربي من أوزنباغ.
من جانبه، أفاد المركز الوطني للزلازل، في سوريا، بوقوع هزتان ارتداديتان شمال غرب إدلب، وشمال غرب اللاذقية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية، بيانا صادرا عن المركز، جاء فيه أن هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، ضربت شمال غرب إدلب عند الساعة 22:47 بالتوقيت المحلي، وعلى خط عرض 36.11 وخط الطول 35.99 وعمق 18.8 كيلومتراً.
كما ذكر المركز في بيان آخر أن هزة ارتدادية بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال غرب اللاذقية، بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 23:17 بالتوقيت المحلي.
وذكرت وسائل إعلام أخرى، أن أهالي مدينة جبلة في الساحل السوري، نزلوا إلى الشوارع خوفا من الهزة الأرضية الجديدة.
بدورها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن العديد من سكان لبنان، شعروا بالهزة.
وذكر موقع "لبنان 24" أن الهزة شعر بها الكثيرون في معظم المناطق اللبنانية وتحديداً في بيروت والجنوب.