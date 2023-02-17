هزة جديدة تضرب مناطق بتركيا وسوريا

ضربت هزة أرضية جديدة، مساء الخميس، مناطق في تركيا وسوريا.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الخميس، أن زلزالا قوته 5.2 درجة ضرب هاتاي التركية.

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن الهيئة الأمريكية، أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ووقع على بعد 19 كيلومترا إلى الغرب والشمال الغربي من أوزنباغ.

من جانبه، أفاد المركز الوطني للزلازل، في سوريا، بوقوع هزتان ارتداديتان شمال غرب إدلب، وشمال غرب اللاذقية.