الأمطار الغزيرة تغرق طرق الكويت (فيديو)
أغرقت الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مناطق مختلفة في الكويت، مساء الأحد، عددا من شوارع البلد الخليجي، وتسببت بعرقلة حركة السير وإغلاق عدد من الطرق التي تجمعت بها المياه.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي شوارع عدة وهي غارقة نتيجة الأمطار الغزيرة التي صاحبتها عواصف رعدية وتساقط للبرد.
وغطت مياه الأمطار السيارات في نفق طريق الغزالي وفق ما أظهره مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص أثناء مروره بسيارته، فيما بدت طرق أخرى وساحات أشبه بالبحيرات.
وتسربت مياه الأمطار إلى بعض المنازل والمجمعات، حيث أظهر مقطع فيديو مواقف مجمع الأفنيوز الشهير الذي يعتبر من أهم وأكبر مراكز التسوق في البلد الخليجي وهي غارقة إثر الأمطار الغزيرة.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها في "تويتر" عن أسماء الطرق المغلقة بفعل الأمطار، لافتة بأنه جارٍ التعامل مع غرق الطرق من قبل الجهات المعنية.
وشهدت مناطق مختلفة استنفارا أمنيا ومروريا للمساعدة ومعالجة الوضع والتعامل مع تداعيات الأمطار، كما تفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، عددا من الطرق ومتابعة التعامل الأمني مع الوضع الحالي.
وباشرت الفرق التابعة لوزارة الأشغال العامة عملها بسحب مياه الأمطار المتجمعة في عدد من ضواحي البلاد.
وقالت مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، إن سبب تعرض بعض الطرق الرئيسية وبعض المواقع في المناطق الداخلية إلى الغرق هو "عدم استعداد هيئة الطرق ووزارة الأشغال للحالة المطرية بالشكل الكافي لعدم توقع هطول هذه الكميات من الأمطار".
وتوقع مراقب التنبؤات الجوية عبدالعزيز القراوي أن تشهد ساعات الصباح من يوم الإثنين تشكلاً للضباب، واستقرار الطقس في الأيام المقبلة، مع توقعات بعودة هطول الأمطار الغزيرة مره أخرى الخميس المقبل، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.
وتتكرر حالة غرق الشوارع في الكويت عند الهطولات المطرية الغزيرة، حيث تسببت الهطولات في السنوات القليلة الماضية بأضرار مادية وبشرية.