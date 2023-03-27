الأمطار الغزيرة تغرق طرق الكويت (فيديو)

وقالت مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، إن سبب تعرض بعض الطرق الرئيسية وبعض المواقع في المناطق الداخلية إلى الغرق هو "عدم استعداد هيئة الطرق ووزارة الأشغال للحالة المطرية بالشكل الكافي لعدم توقع هطول هذه الكميات من الأمطار".

وتوقع مراقب التنبؤات الجوية عبدالعزيز القراوي أن تشهد ساعات الصباح من يوم الإثنين تشكلاً للضباب، واستقرار الطقس في الأيام المقبلة، مع توقعات بعودة هطول الأمطار الغزيرة مره أخرى الخميس المقبل، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.