بينها مدغشقر وبنما.. بلدان نجحت في الحد من انبعاثات الكربون
تعتمد بعض بلدان العالم على تصميم تدابير للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع اتفاقية باريس، واعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حددت 140 بلدا أهدافا صفرية صافية للكربون لتنفيذها بحلول منتصف القرن.
وفي الوقت الذي يستمر فيه السباق نحو حيادية الكربون، أخذت بعض الدول زمام المبادرة، بسبب جغرافيتها الفريدة وغاباتها المطيرة الوفيرة أو بيئاتها التي تمتص نسبة كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن هذه الدول
نييوي
نييوي هي دولة جزرية صغيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتشتهر بمنحدرات من الحجر الجيري، ومواقع الغوص المليئة بالشعاب المرجانية.
وتعد مساهمات نييوي في الانبعاثات العالمية أقل من 0.0001٪، كما أنها تمتص كمية من الكربون من الغلاف الجوي تفوق ما تطلقه، بسبب وجود الغابات.
مدغشقر
تمتلك مدغشقر غابات مطيرة تقوم بامتصاص كمية كبيرة من الكربون من الغلاف الجوي تفوق ما تطلقه أيضًا، ويقدر صافي امتصاص الكربون الخاص ما يعادل 24 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2020.
الغابون
تعتبر الغابون واحدة من 6 دول تقع في غابات الكونغو المطيرة على طول خط الاستواء في وسط إفريقيا، وكانت قد سجلت أدنى مستويات إزالة الغابات في القرن الحادي والعشرين من جميع مناطق الغابات المطيرة الرئيسية، ويعتقد أنها الغابة المطيرة الوحيدة التي لا تزال تمتص كمية كبيرة من الكربون وليست مصدرًا لانبعاث الكربون.
و88٪ من مساحة الغابون مغطاة بالغابات.
جزر القمر
تتكون جزر القمر من أربع جزر بركانية تقع قبالة سواحل تنزانيا وموزنبيق ومدغشقر، وكان صافي انبعاثات الكربون في البلاد في عام 2015 يعادل 1714 كيلو طن من ثاني أكسيد الكربون.
غويانا
غويانا إحدى دول غابات الأمازون التي تقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، وهي من بين البلدان التي لديها أكبر نسبة للغابات المطيرة في العالم بحوالي 85%، وهي أيضًا واحدة من عدد قليل من البلدان التي تعتبر مصارف صافية للكربون.
بنما
تعتبر بنما إحدى دول جنوب أمريكا الوسطى، وتغطي الغابات المطيرة فيها 65 ٪ من أراضيها، مما يجعلها إحدى المصارف الصافية للكربون.
وتعد بنما موطنا لأكثر من 10 آلاف نوع من النباتات، وأكثر من 33% من مساحة اليابسة هناك محمية، وتلتزم حكومة البلاد بإعادة تشجير 50 ألف هكتار من الأراضي بحلول عام 2050.
وكانت قد شكلت بنما وسورينام وبوتان تحالفا رسميا للدعوة إلى التجارة التفضيلية وتسعير الكربون لتشجيع البلدان على أن تصبح مصارف صافية للكربون.
سورينام
تقع سورينام شمال أمريكا الجنوبية، وتعد من بين أكثر دول العالم التي تمتلك نسبة غابات مع 93% من الغطاء الغابوي، وتنخفض فيها إزالة الغابات، ومع ذلك، تلتزم البلاد بتقليل انبعاثات الكربون في قطاعات الكهرباء والزراعة والنقل.
بوتان
تعتبر بوتان واحدة من أكثر البلدان استدامة في العالم بسبب الزراعة العضوية المكثفة، حيث قامت بحماية غاباتها منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما دعا الملك جيغمي سينغي وانغتشوك إلى اقتصاد مبني على الإدارة المستدامة للغابات، بدلاً من إزالتها، وتستمر هذه الأيديولوجية حتى يومنا هذا، مع اقتصاد يعتمد على زراعة الكفاف والغابات والسياحة.