بينها مدغشقر وبنما.. بلدان نجحت في الحد من انبعاثات الكربون

تعتمد بعض بلدان العالم على تصميم تدابير للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع اتفاقية باريس، واعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حددت 140 بلدا أهدافا صفرية صافية للكربون لتنفيذها بحلول منتصف القرن.



وفي الوقت الذي يستمر فيه السباق نحو حيادية الكربون، أخذت بعض الدول زمام المبادرة، بسبب جغرافيتها الفريدة وغاباتها المطيرة الوفيرة أو بيئاتها التي تمتص نسبة كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومن هذه الدول



نييوي

نييوي هي دولة جزرية صغيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتشتهر بمنحدرات من الحجر الجيري، ومواقع الغوص المليئة بالشعاب المرجانية.



وتعد مساهمات نييوي في الانبعاثات العالمية أقل من 0.0001٪، كما أنها تمتص كمية من الكربون من الغلاف الجوي تفوق ما تطلقه، بسبب وجود الغابات.