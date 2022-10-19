مستلهمة من "ذا ماتريكس".. خطة أمريكية لمكافحة الاحتباس الحراري

أعلن البيت الأبيض عن خطة مدتها 5 سنوات، مستهلمة من فيلم الخيال العلمي "ذا ماتريكس"، تهدف إلى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال الحد من مقدار ضوء الشمس الذي يضرب الأرض.

وتتضمن الخطة رش جسيمات في الغلاف الجوي لعكس الضوء مرة أخرى في الفضاء، وهي تقنية تشبه تلك التي تحمل الاسم الرمزي "عملية العاصفة المظلمة" في فيلم "The Matrix 4".

ورغم أن الأمر يبدو وكأنه حبكة من فيلم خيال علمي، فإن مسؤولي الحكومة الأمريكية يتطلعون إلى إنفاق نحو 10 مليارات دولار سنويًّا على البرنامج الذي من شأنه إرسال طائرات إلى طبقة الستراتوسفير لإطلاق الهباء الجوي بقدرات انعكاسية.

وتركز العملية على ثاني أكسيد الكبريت، الذي ينبعث من البراكين ومصانع الفحم والمعروف أنه يحجب أشعة الشمس، إلى جانب تبريد الأرض، بحسب شبكة "CNBC".

ومع ذلك، يمكن أن يكون لكمية مفرطة من المكون آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان، ويجري البيت الأبيض بحثًا للتخفيف من الآثار.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه يمكن تعديل كمية الرذاذ كل عام للحفاظ على الاحتباس الحراري عند المستويات الموصى بها.

وذكرت "CNBC" أن تغييرًا بنسبة 1% في انعكاس الأرض سيكلف 500 مليون دولار سنويًّا، وهو "ما لا يبدو مفرطًا"، كما قال التقرير، "بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والإنسانية غير العادية للمناخ".

ومع ذلك، فإن الخطة الحالية تبحث في 10 مليارات دولار كل عام لتبريد الأرض بدرجتين فهرنهايت، كما قال، أستاذ القانون البيئي في جامعة كاليفورنيا الأمريكية إدوارد بارسون، للشبكة.

ومع ذلك، فإن المكون يبرّد الأرض عندما يتم إطلاقه من البراكين. فقد أطلق جبل "تامبورا"، الذي فجر قمته في نيسان/أبريل 1815، سحابة من ثاني أكسيد الكبريت على بعد أكثر من 20 ميلا في الغلاف الجوي، وتسبب في انخفاض الحرارة 3 درجات عبر نصف الكرة الشمالي.

وقال مؤسس صندوق الاستثمار في تكنولوجيا المناخ "Louercarbon Capital" كريس ساكا، للشبكة إن "ثاني أكسيد الكبريت، على الرغم من أنه يتمتع بخصائص عاكسة، ليس أفضل جسيم للرش في الغلاف الجوي ويلاحظ أن السطوع السحابي هو تقنية واعدة للغاية أيضًا".

هذه التقنية، المعروفة باسم "سطوع السحابة البحرية"، تضيف ملح البحر إلى السماء فوق المحيطات التي تشكل ضوء الشمس الذي يحجب السحب.

وتظهر السحب عندما يتشكل الماء حول الجسيمات. نظرًا لوجود كمية محدودة من الماء في الهواء، فإن إضافة المزيد من الجسيمات تخلق قطرات أكثر، ولكنها أصغر.

وعلى عكس ثاني أكسيد الكبريت، يستمر السطوع السحابي البحري لبضع ساعات فقط ويستغرق المزيد من الجسيمات لتكوين السحب العملاقة - لكنه أكثر أمانًا للبيئة وصحة الإنسان.