بالتزامن مع "كوب 28".. تقرير أمريكي يحذر من تجاهل الكونغرس لأزمة المناخ
ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) لعام 2023 في دبي، وسط إجماع على الحاجة الملحة إلى العمل العالمي بشأن المناخ.
صحيفة "ذا هيل" الأمريكية قالت إنه على الرغم من الإجماع العالمي والتأثيرات المناخية المتصاعدة، فإن بعض الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي لا يزالون رافضين لهذا الواقع الملح، مشددة على ضرورة تحرك الكونغرس بجرأة وحسم بشأن تغير المناخ باعتبار ذلك ضرورة أخلاقية وعملية في مواجهة أزمة عالمية وشيكة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير التقييم العالمي الصادر عن الأمم المتحدة يؤكد ضرورة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير بحلول عام 2030 لتجنب كارثة مناخية دائمة.
وشهد العالم بالفعل زيادة بمقدار درجتي فهرنهايت في درجات الحرارة بحلول عام 2023، مع أحداث مناخية متطرفة غير مسبوقة تؤكد الحاجة الملحة إلى التحرك.
ومع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، تتاح لصانعي السياسات في الولايات المتحدة فرصة لمعالجة تغير المناخ بشكل شامل، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أنه رغم الاعتراف بالخطوات الأولية التي تم اتخاذها فيما يتصل بقانون الحد من التضخم، الذي يخصص 369 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ، فقد تم تأكيد ضرورة اتخاذ تدابير أكثر جرأة.
وتطرقت "ذا هيل" إلى "قانون الأرض لوقف تلوث المناخ بحلول عام 2030" (HR 598)، أو "مشروع قانون الأرض"، باعتباره التشريع الوحيد المتوافق علميا مع أهداف الأمم المتحدة للحد من الانبعاثات، موضحة أن هذا التشريع الطموح يهدف إلى نقل الولايات المتحدة إلى مستقبل أخضر من خلال فرض استخدام الكهرباء المتجددة بنسبة 100 بالمئة، والمركبات الخالية من الانبعاثات بنسبة 100 بالمئة، وتعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً بحلول عام 2030.
وهذه القطاعات التي حددتها وكالة حماية البيئة باعتبارها المساهمة الرئيسة في انبعاثات الوقود الأحفوري، هي "ساحات معارك حاسمة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري"، بحسب وصف الصحيفة.
ويحدد قانون الأرض تدابير محددة، مثل تحويل شركات المرافق إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتكليف شركات صناعة السيارات الأمريكية بإنتاج سيارات كهربائية حصريًا، ومطالبة الشركات الزراعية المتداولة علنًا بتبني ممارسات زراعية متجددة.
ولتسهيل هذا التحول، يقترح مشروع القانون برامج منح تغطي ما يصل إلى 50 بالمئة من تكاليف التحول ومضاعفة الحوافز الضريبية.
وبحسب الصحيفة، فإن الدعم الشعبي لهذه السياسات المناخية واضح، حيث أشار استطلاع عام 2022 إلى أن "أغلبية ساحقة" تتراوح بين 66% و80% من الأمريكيين يدعمون مثل هذه التدابير.
وذكرت صحيفة ذا هيل أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف تؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة من جانب الكونغرس، لأن الوعود وحدها قد لا تكون كافية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحلفاء العالميين حريصون على التعاون مع الولايات المتحدة في العمل المناخي، ما يجعل التشريعات ذات المغزى مثل قانون الأرض أمرًا بالغ الأهمية.
وأوصت القمتان السابقتان (مؤتمر الأطراف 26 ومؤتمر الأطراف 27) الكونغرس بتجاوز السياسات الحزبية والتوافق مع المشاعر العامة، وشددتا على أن هذه الفرصة التشريعية هي الفرصة الأخيرة لمعالجة تغير المناخ من أجل الأجيال القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفشل في اغتنام هذه اللحظة لا يهدد احترام المجتمع الدولي فحسب، بل يعرض للخطر أيضًا رفاهية الأجيال المقبلة.
المصدر: صحيفة "ذا هيل" الأمريكية