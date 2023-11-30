بالتزامن مع "كوب 28".. تقرير أمريكي يحذر من تجاهل الكونغرس لأزمة المناخ

ومع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، تتاح لصانعي السياسات في الولايات المتحدة فرصة لمعالجة تغير المناخ بشكل شامل، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أنه رغم الاعتراف بالخطوات الأولية التي تم اتخاذها فيما يتصل بقانون الحد من التضخم، الذي يخصص 369 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ، فقد تم تأكيد ضرورة اتخاذ تدابير أكثر جرأة.

وتطرقت "ذا هيل" إلى "قانون الأرض لوقف تلوث المناخ بحلول عام 2030" (HR 598)، أو "مشروع قانون الأرض"، باعتباره التشريع الوحيد المتوافق علميا مع أهداف الأمم المتحدة للحد من الانبعاثات، موضحة أن هذا التشريع الطموح يهدف إلى نقل الولايات المتحدة إلى مستقبل أخضر من خلال فرض استخدام الكهرباء المتجددة بنسبة 100 بالمئة، والمركبات الخالية من الانبعاثات بنسبة 100 بالمئة، وتعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً بحلول عام 2030.

وهذه القطاعات التي حددتها وكالة حماية البيئة باعتبارها المساهمة الرئيسة في انبعاثات الوقود الأحفوري، هي "ساحات معارك حاسمة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري"، بحسب وصف الصحيفة.

ويحدد قانون الأرض تدابير محددة، مثل تحويل شركات المرافق إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتكليف شركات صناعة السيارات الأمريكية بإنتاج سيارات كهربائية حصريًا، ومطالبة الشركات الزراعية المتداولة علنًا بتبني ممارسات زراعية متجددة.

ولتسهيل هذا التحول، يقترح مشروع القانون برامج منح تغطي ما يصل إلى 50 بالمئة من تكاليف التحول ومضاعفة الحوافز الضريبية.

وبحسب الصحيفة، فإن الدعم الشعبي لهذه السياسات المناخية واضح، حيث أشار استطلاع عام 2022 إلى أن "أغلبية ساحقة" تتراوح بين 66% و80% من الأمريكيين يدعمون مثل هذه التدابير.