سلطنة عمان.. "بيبارجوي" تتحول إلى إعصار مداري

أفادت الأرصاد العمانية، اليوم الأربعاء، بتطور الحالة المدارية "بيبارجوي" إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى يستمر بتحركه شمالًا نحو وسط بحر العرب.

وذكرت الأرصاد في تقرير متابعة الحالة المدارية، أن مركز الإعصار يبعد عن سواحل السلطنة 1133 كيلومترًا، مع فرص تدفق السحب العالية خلال أربعة الأيام المقبلة على سواحل سلطنة عمان.

وتبلغ سرعة الرياح حول مركز الإعصار المداري 70 عقدة، فيما يبلغ بُعد السحب المصاحبة 930 كيلومترًا.